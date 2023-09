ROMA – (Ernesto Genoni) - Il lavoro congiunto di istituzioni, terzo settore e privati è l'unico modo per rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini. – così il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli (in foto) - Il terzo settore in Italia è fondamentale ma non solo perché in alcuni contesti può cercare di sopperire ad alcune mancanze, ma anche perché esiste, è di qualità ed ha competenze e capacità per fare ciò che fa, per questo bisogna lavorare assieme, perché – si legge nella nota del Ministro Alessandra Locatelli - la legittimazione delle istituzioni accanto al fatto che il terzo settore riesca ad arrivare in maniera capillare su tutto il territorio, è arma preziosa per rispondere alle sfide del futuro.

PRIMA EDIZIONE “EXPO AID 2023 – Io, persona al centro” - È la prima edizione di un grande evento nazionale dedicato al mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano. – riporta il comunicato del Ministro Alessandra Locatelli. - Si svolgerà il 22 e 23 settembre 2023 al Palacongressi di Rimini e saranno previste attività sportive e ricreative, un’area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione. L’evento vuole essere un’occasione per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

Qui il sito ufficiale dell’evento e le modalità di Iscrizione/Partecipazione https://www.expoaid.it/

E l'invito del Ministro per le Disabilità: È un grande piacere per me annunciare che il 22 e 23 settembre si svolgerà a Rimini “EXPO AID 2023 – Io, persona al centro”. Il più grande evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti. Aspettiamo anche te!

E inoltre informiamo della proposta legislativa della Commissione UE su Carta Europea Disabilità e CUDE.

La Commissione europea ha presentato il 6 settembre una proposta legislativa volta a favorire il diritto alla libera circolazione per le persone con disabilità. La proposta riguarda l'estensione del progetto Carta Europea Disabilità a tutti gli Stati membri e l'evoluzione del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) anche in una sua versione dematerializzata. Entrambi i tesserini saranno riconosciuti in tutta l'UE.

La proposta della Commissione sarà ora discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. La proposta prevede che dopo l'adozione gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale.