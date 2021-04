L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato della Turchia, questo mercoledì, ha dichiarato di aver multato Google per oltre 36,5 milioni di dollari (296 milioni di lire turche) per abuso di posizione dominante.

La multa assegnata dalla Turchia alla Big Tech californiana ricorda quella che al tempo le fu comminata dalla commissaria Margrethe Vestager per violazione delle norme antitrust dell'Unione europea.

Secondo la Turchia, infatti, Google avrebbe favorito il proprio servizio di comparazione, in questo caso relativo ai prezzi degli alloggi, rispetto ai servizi analoghi della concorrenza.

Oltre alla multa, l'Antitrust turca ha dichiarato che Google avrà tempo sei mesi per garantire alla concorrenza gli stessi vantaggi finora goduti dal proprio motore di ricerca, aggiungendo che dovrà poi monitorarne i risultati e presentarli all'Autorità per la concorrenza ogni 12 mesi per i prossimi cinque anni.