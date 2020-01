In Siberia (Russia) e più precisamente nella città di Novosbirsk è stata acquistata una bambola con "sorpresa".

Sul suo profilo Instagram Revizor.nsk ha pubblicato una foto di una normalissima bambola giocattolo con le fattezze femminili... ma una volta alzata la gonna si vedono i genitali maschili.

Una scoperta che ha fatto scatenare diverse proteste tra i genitori.

Non è la prima volta che viene messa in commercio una bambola trangender, il primo caso risale al 2014 in Brasile.

Non è da escludersi che possa trattarsi anche di un errore di fabbricazione o di uno scherzo.