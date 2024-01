Una frase banale come scudo contro tutti i segnali che ci suggeriscono la deriva di una relazione



«Tante volte si ignora la precarietà di una relazione nonostante i segnali evidenti, nascondendosi dietro un grande “Non ti preoccupare!”» Cino Cino



“Non ti preoccupare” racconta di relazioni simili a barche alla deriva, che proseguono per inerzia spinte dalle onde senza una rotta o uno scopo comune. La paura di rimanere da soli o di riconoscere il fallimento diventa allora la scusa per far finta di non vedere tutti quei segnali che raccontano il vero stato delle cose, a cui è più facile rispondere con finta nonchalance con un sonoro ma poco convinto “non ti preoccupare!”



“Non ti preoccupare” è il quarto singolo del progetto solista di CINO CINO, dopo la pubblicazione di “Selvaggia e chimica”, “Galleggia la musica”, e “Play & Stop" sempre per Da Vinci Label.



Andrea in arte CINO CINO da sempre impegnato in ambito musicale col progetto Magar, in qualità di chitarrista e cantante, esperienza che gli ha regalato lunghe e intense esperienze oltre i confini sardi.

Numerosi concorsi, dal Tour Music Fest di Roma sino alle finali di Rock Targato Italia.

Mentre il progetto Magar continua a macinare nuovi brani e svariati chilometri nei live, nasce il suo progetto solista pubblicando i suoi primi 4 inediti: “Selvaggia e chimica”, “Galleggia la musica”, “Non ti preoccupare" e “Play & Stop”.



