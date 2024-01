Questo articolo fornisce una recensione dell'Oppo A59, un nuovo smartphone che è stato lanciato su Italia il 25 dicembre e che sta vendendo discretamente bene. Si tratta chiaramente di un prodotto entry-level, quindi con caratteristiche piuttosto basilari.

In altre parole, è un telefono per chi deve effettuare chiamate ed eseguire applicazioni come messaggistica, siti web e social network. In breve, non è in grado di riprodurre giochi con grafica complessa. Non è questo il pane quotidiano del cellulare.

Inoltre, il telefono è certificato IP54 per la protezione da polvere e spruzzi.

Display dell'Oppo A59

Diamo un'occhiata al display. È un LCD IPS da 6,56 pollici con una risoluzione HD plus di 1612 x 720 pixel e un rapporto di aggiornamento di 90 Hz. Si tratta di un valore molto elevato per un cellulare di questa fascia.



Hardware dell'oppo A59

Il processore a bordo è il MediaTek Dimensity 6020, con 4 o 6 gigabyte di ram e solo 128 di memoria interna, ma espandibile fino a 1 terabyte tramite micro SD. Inoltre, c'è un meccanismo software che può liberare fino a 2 gigabyte di memoria inutilizzata, che può essere riutilizzata a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda il software, il sistema operativo è Android 13, con tutte le patch di sicurezza installate tramite l'interfaccia Color OS 13.1 dedicata.



Fotocamera principale

Analizziamo poi il comparto fotografico in linea con le funzionalità di base del cellulare. Si tratta di un sensore principale da 13 megapixel con apertura focale di 2,2 e di un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera principale ha 8 megapixel e un'apertura focale di f/2,0. Come si può vedere, il laboratorio fotografico non è eccellente, ma chiaramente in linea con il prezzo da pagare.



Batteria



La batteria del nuovo Oppo A59 ha una capacità massima di 5.000 mAh e si possono trovare caricatori da 38 watt che possono raggiungere il 52% di carica da zero in circa 30 minuti, quindi un valore molto buono.



Per quanto riguarda la connettività, sono presenti diversi sistemi di geolocalizzazione tramite 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, ingresso jack da 3,5 mm, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e satelliti NAVIC.