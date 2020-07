L'annuncio della società Moderna, prima società farmaceutica al mondo a raggiungere questa tappa. Il vaccino sviluppato dalla società farmaceutica americana si è dimostrato sicuro ed efficace nei test di fase uno, iniziati a marzo, creando risposte immunitarie in tutti e 45 i volontari che voi hanno partecipato.

Alla prossima fase parteciperanno 30mila persone, metà delle quali riceverà una dose di 100 microgrammi del vaccino, mentre l'altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare sino alla fine di ottobre 2020, ma i risultati preliminari dovrebbero essere disponibili già molto prima.

“No matter how you slice this, this is good news,” è quanto affermato in proposito dal dottor Anthony Fauci membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, che in passato aveva ipotizzato la disponibilità diun vacicno anti Covid non prima della metà del 2021.

Le novità comunicate sul vaccino anti-coronavirus hanno permesso alle azioni Moderna di spiccare il volo a Wall Street.

Sulla effettiva validità del vaccino esistono al momento ancora molte perplessità. Comunque, anche se il vaccino non fosse efficace al 100%, si pensa che in ogni caso dovrebbe contribuire a favorire la cosiddetta una immunità di gregge, nel caso un numero sufficiente di persone sia vaccinata con una efficacia al 70%-75%.