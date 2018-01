La confessione di Nainggolan a Capodanno: «Sto 'mbriaco fracico... porco .io»

Non è tra i 10 video più visualizzati nel 2017 sul profilo Instagram della Roma quello che ritrae Radja Nainggolan durante la notte di San Silvestro.

In compenso, quel video è tra i più diffusi in rete di questo primo gennaio... e non poteva essere altrimenti, visto che ha per protagonista un calciatore pagato ogni anno milioni di euro che per festeggiare Capodanno fa tardi con gli amici, fumando e bevendo tanto da fargli dire di essere «'mbriaco fracico... porco .io!»

Da chiedersi quanto oggi fosse pimpante nella prima seduta di allenamento del 2018 che la Roma ha disputato a Trigoria in vista della partita del 6 gennaio contro l'Atalanta.

In compenso, però, era abbastanza lucido per ribattere a Gazzetta Tv, che ha diffuso la notizia, dal proprio profilo twitter...