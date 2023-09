E' possibile ascoltare, in tante emittenti FM e tante web radio, il quinto episodio di Mark Donato On Air, il radioshow che il dj producer toscano propone, come sempre selezionando una grande quantità di musica prodotta da artisti italiani. Per ascoltare subito Mark Donato On Air 05 si può cliccare pure su https://bit.ly/markdonato05. Ovviamente chi ha voglia di ballare e non solo ascoltare, può farlo. A casa, in auto e altrove... Non mancano due dei pezzi italiani del momento: "My Addiction" di Alex Guesta ed il remix di Jain - Makeba realizzato dall'italiano Federico Scavo.



Ma chi è Mark Donato? Toscano, come dicevamo, è un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Last Night" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la musica proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.



https://www.instagram.com/markdonatoreal/

Ecco la playlist di Mark Donato On Air 05



01. Alex Guesta - My Addiction

02. Jain - Makeba (Federico Scavo Remix)

03. Boomdabash, Paola & Chiara - Lambada (Matteo Vitale Edit)

04. Bob Sinclar & Dario D'Attis - Rock This Marabu

05. Gelosa (Mark Donato Mashup)

06. Wayne Soul Avengerz, Odyssey Inc., Venessa Jackson - Ain't No Man

07. The Kolors - Italodisco (Cristian Marchi Remix)

08. Claude - Ladada mes derniers mots (Socievole Adalwolf Remix)

09. Gipsy (Silvano Del Gado Remix)

10. Bellaire ft. Venessa Jackson - Sambossa

11. Joseph Sinatra - Rosa Que Linda Eres

12. Red Tribal (Silvano Del Gado Remix)

13. Ciao Mare Amore (Teo Mandrelli Discoplex Remix)

14. Flo Dosh Ft. Martina Camargo - Guataqui (Flo Dosh Remix)

15. Sandro Puddu - Rock the Night

16. SSD project - Boogie Night

17. Bob Sinclar - Capoeira (mata um zum zum)