Come si fa a non essere d’accordo con l’ironica politica piddina di cui abbiamo avuto modo di avere ampia dimostrazione a Vasto in questi ultimi anni?

La politica è cambiata, ci sono i social, la tv, i talk show, non ci sono più i volantini, i comizi, ma la strada da asfaltare è un brand che non passa mai di moda.

Improvvisamente quintali di catrame bollente si riversano sulle povere strade della città di Vasto, dopo che per 4 anni, come diceva una vecchia barzelletta, sembravano avessero ricevuto i bombardamenti della II Guerra Mondiale.

Magia delle elezioni, tanto che anche i cittadini Vastesi spererebbero in una tornata delle amministrative almeno ogni 6 mesi.

Ci cascheranno gli ignari cittadini della città del Vasto, o si chiederanno ma prima il catrame non lo fabbricavano più? O c’era solo quello a freddo gettato in tutta fretta su una buca si e dieci no e dissolto più o meno un quarto d’ora dopo?

Peccato che la campagna elettorale sia stata così breve, chissà quali altre strade avrebbero visto rifarsi il look, e forse chissà con un po’ di tempo in più avremmo visto, dopo tante chiacchiere, anche rendere agibile le strade…. Beh forse questo sarebbe stato un po’ troppo, in fondo sono solo amministrative…

Ma dovrebbero riflettere sul fatto che a Vasto non ci sono solo strade da aggiustare, ma anche bagni pubblici, marciapiedi, barriere architettoniche, ville e villette comunali, sicurezza, stabili in abbandono e turismo, ma quello vero... pensando anche ai molti camperisti che a Vasto possono solo passarci ma non possono rimanere in assenza di aree attrezzate a loro dedicate, le rotonde messe in modo inguardabile, l’ospedale e il cimitero pieni di buche e intonaco deteriorato e pericoloso...

Quest’ultima amministrazione chiede di essere rieletta per finire i lavori in altri 5 anni, pur sapendo che in 4 anni abbondanti non si è fatto nulla, e guarda caso sotto il periodo di elezioni amministrative si vuol fare campagna elettorale facendo lavori di marciapiedi, asfalti e quant’altro!

Ma dovete farvene una ragione che il popolo Vastese non è cieco: l’unico modo è quello di lasciar fare alla politica di centro destra capitanata dall’avvocato Guido Giangiacomo il quale ha esperienze in passato come assessore di aver iniziato e portate a termine con serietà lavori importanti e il quale non si è mai arreso nel combattere in questi ultimi 15 anni un'amministrazione incapace di portare a termine le promesse fatte ai loro cittadini.

Io mi batterò al fianco di Guido per una Vasto migliore.

Il segretario provinciale

Ass. mov. IUSTITIA NOVA

Orlando Palmer