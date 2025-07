Il Consiglio Comunale di Filettino, ha approvato all’unanimità durante la seduta consiliare di ieri (30 giugno) di conferire la cittadinanza onoraria a Sua Ecc.za Mons. Domenico Pompili Vescovo di Verona.

“Il Consiglio Comunale – commenta con gioia il Sindaco Paolo De Meis- all'unanimità, ha conferito la cittadinanza onoraria, a sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona. È un significativo riconoscimento all’uomo e al Vescovo per la sua instancabile opera pastorale e il legame che Mons. Pompili ha voluto mantenere con il nostro territorio comunale. I suoi rapporti con la comunità di Filettino ed in particolare con Monsignor Alessandro De Santis, parroco dal 1949 al 2017, sono stati sempre caratterizzati dalla collaborazione, dialogo e condivisione di responsabilità. Siamo onorati di accogliere Monsignor Pompili tra i nostri cittadini e allo stesso tempo felici e commossi dalle sue parole, dopo aver conosciuto la decisione, unanime, del Consiglio Comunale. Il conferimento della cittadinanza avverrà il 20 agosto e invitiamo tutti i cittadini a partecipare al lieto evento”.

La notizia, è stata accolta con grande gioia dalla comunità filettinese, che è molto legata a Don Domenico, che lo considera da sempre un figlio prediletto di questa terra, avendo in questo territorio nella Diocesi di Anagni-Alatri mosso la sua prima attività pastorale, e da allora la sua presenza e partecipazione non manca mai.

“Il nostro Don Domenico - commentano alcuni cittadini usando questa espressione di forte affetto - è un grande uomo di Chiesa che si distingue per la sua fede profonda, la sua saggezza e il suo servizio alla comunità, incarnando valori cristiani come la carità, la compassione e la giustizia, ed ovunque sia come a Rieti, a Verona lascia un'impronta significativa nella Chiesa e nella società. Siamo felicissimi di questo gesto fortemente voluto dall’Amministrazione del Sindaco Paolo De Meis e ci stiamo preparando per festeggiarlo il prossimo 20 agosto”.