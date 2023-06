Sopoćko ha voluto meditare il mistero della misericordia nella gloriosa risurrezione di Gesù. Indubbiamente, sin dall’inizio della storia del Cristianesimo il tema della risurrezione è stato oggetto di profonda riflessione da diversi punti di vista, tuttavia esso veniva presentato soprattutto come un mistero di redenzione, di fede e di speranza. Il Nostro, infatti, si era accorto che risultava quasi del tutto assente nella teologia la visione della resurrezione di Gesù come mistero della misericordia, anzi tale visione era rimasta praticamente un campo inesplorato. Per questo Sopoćko negli anni ’60 si era concentrato maggiormente e dedicato alla riflessione sul mistero della misericordia presente nella risurrezione di Gesù[1].

Vale la pena sottolineare che la risurrezione, come fondamento della fede cristiana, occupa il posto centrale del pensiero del beato Michele Sopoćko sulla misericordia. Tanto è vero che, secondo il Nostro, «la risurrezione del Signore Gesù è il coronamento della vita e delle opere del Salvatore del mondo»[2]. Gesù che è veramente risorto dai morti diventa l’ultimo e definitivo compimento della Redenzione[3].

Sopoćko riflettendo sulla risurrezione di Gesù in chiave del tema della misericordia, ha preso in considerazione tutta una serie di “relazioni”: “quella verticale e orizzontale”. “Quattro relazioni dell’amore misericordioso” e “l’importanza della testimonianza a Cristo risorto”.

sac. dott. Gregorio Lydek - ks. prof. dr Grzegorz Lydek



