E questa è la nostra preparazione per preparare questa ricetta culinaria, che è particolarmente facile da cucinare e gustosa. È un piatto di frutta esotica e salsa piccante per una preparazione molto fresca con una consistenza insolita.

Ingredienti per 4 persone

Ricetta Carpaccio di Ananas e Papaia

320 grammi di polpo all'ananas già lavati

320 grammi di polpa di papaya già lavata

40 grammi di zucchero

40 grammi di mandorle al piombo

Anice stellato Cannella Pepe Rosa

Sbucciare solo limone non trattato.

Avrai bisogno di un colino.

Preparazione Carpaccio di ananas e papaia Ricetta di cucina

Ridurre la polpa di ananas e papaia a fette sottili con mandolini e un colino affilato o meglio verdure affettate o affettatrice, raccogliere sul vassoio uno spessore di circa 1 millimetro di spessore. Far bollire 400 mm di acqua con lo zucchero, spegnere e incollare solo 2 stelle anici, un cucchiaino di bacche di pepe rosa con una striscia di scorza di limone prima della cannella lavata bene. Versare lo sciroppo bollente sul flutter e lasciare raffreddare



Nel frattempo tostate le mandorle in forno a 200 gradi o in una casseruola antiaderente, mescolando continuamente, in questo caso, senza troppo scottare, non toglietele appena diventano dorate. Dividere il drenato dallo sciroppo in piatti, filtrarlo in colini, quindi irrorare con un colino per tenere le spezie, amici cannella pepe rosa. Serve un dessert completo di mandorle

