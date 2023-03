Sabato 11 marzo alle ore 10.30, presso il Parco Basaglia di Brescia (Viale Duca degli Abruzzi) il CCDU (Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani) commemorerà con una breve cerimonia l'anniversario della nascita del Dr. Franco Basaglia, psichiatra illuminato e innovatore, ispiratore e fautore della Legge 180 del 1978, con la quale venne finalmente decretata la chiusura dei manicomi in Italia.

La celebrazione si terrà presso l'area di verde pubblico intitolata al riformatore veneziano, sita proprio di fronte all'ATS di Brescia (Agenzia di Tutela della Salute, ex ASL).

Sulla base del fatto che la malattia mentale non è un disturbo fisiologico, Basaglia affermava che lo psichiatra non dovesse operare secondo presunte certezze precostituite, ma piuttosto considerare il paziente come una persona da accogliere, da ascoltare, da comprendere e da aiutare, e non da discriminare, recludere e ghettizzare.

La cittadinanza è invitata a partecipare in questa breve cerimonia, che sarà fra le altre cose onorata dal saluto delle autorità municipali, nella persona dell'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brescia, dott. Marco Fenaroli.