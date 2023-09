Il singolo dell’artista sugli stores digitali e nelle radio.

“Compromesso” è il nuovo singolo della poliedrica e talentuosa Anna Turrei, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Brano pop con influenze elettroniche e fraseggi di chitarra funky, scritto dalla stessa Anna Turrei. Tema profondo e intimo racchiuso nel testo del singolo: la storia di una relazione instabile e non equilibrata. Anna, nel videoclip da protagonista, ha voluto paragonarsi ad una torta: lei vuole di più, vuole offrirgliela tutta, lo rincorre da una parte all’altra quasi disperata, ma lui ne vuole solo un pezzo… quindi alla fine, stanca, decide di mangiarsela lei la torta, perché tanto alla fine a rimetterci sarà solo e soltanto lui! Metafora chiara, diretta, con una vena d’ironia che nasconde però un significato estremamente attuale: un dolce grido di indipendenza e libertà.

“Molte volte nella vita ci si trova a dover scendere a patti con qualcuno, che sia nell’ambiente domestico, lavorativo o scolastico, perché ci si interfaccia sempre con il prossimo, quindi è anche normale. Ma nelle relazioni sentimentali bisognerebbe dire le cose chiaramente, senza compromessi, soprattutto se sono a discapito di uno dei due. O si trova un equilibrio, oppure è una relazione tossica. Perché, quando non ci sta bene qualcosa, bisognerebbe dirlo, non farselo scivolare addosso per paura di perdere l’altra persona… vale davvero la pena reprimere i propri sentimenti?” Anna Turrei

Guarda il video (visual)

https://youtu.be/rEXNdUtdutI?si=O2hWGvjCMvNzoWqF

Storia dell’artista

Anna Turrei, cantautrice classe ‘96 di Sonnino in provincia di Latina, sin da piccola, data la sua passione, inizia a studiare canto e danza. Finito il liceo si trasferisce a Milano, dove nel 2018 si diploma al Mas, Accademia professionale di musica e danza. Influenzata della musica di Stevie Wonder, Etta James, Pino Daniele e Mina, oltre che di artisti contemporanei come Alicia Keys, Beyoncé, Elisa e Bruno Mars, inizia a scrivere i suoi pezzi affiancandosi ad autori di fama nazionale. Si è esibita con dei suoi pezzi in vari concorsi canori nazionali e internazionali, tra cui Premio Lunezia (dove ha vinto il premio Radio Bruno), NEW YORK CANTA, Bucharest in Music (vincendo il primo posto), Promuovi la tua Musica (primo premio compilation), Una voce per San Marino, Area Sanremo, XFactor Romania e Spaghetti Unplugged di Milano. Questa estate ha portato i suoi brani in tutta Italia, facendo un minitour a Lecce e aprendo i concerti di Lenny Jay, tributo ufficiale a Michael Jackson, con cui lavora, inoltre, come corista. Ha aperto i concerti di Gerardina Trovato e Lara Taylor. Ha preso parte ad alcuni musical come “Hair”, “We Will Rock You”, “Mamma mia”, “Sogno di una notte di mezza estate”, sia come ensemble che come principal. Attualmente continua a scrivere i suoi pezzi con vari produttori di Milano, dove si esibisce sia in acustico che con una band funky blues.

Instagram: https://www.instagram.com/annaturrei/

TikTok: https://www.tiktok.com/@annaturrei?_t=8fnRvV0a59U&_r=1

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550345937219

Spotify: https://open.spotify.com/track/1VAPvjkGLTZiPCIDSB6m8R?si=8eaae49b33714aec