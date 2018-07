Bilance portatili per pesare gli assi dei camion

E' straordinariamente importante , in tantissimi settori dell'industria e della logistica, pesare gli assi dei camion per verificarne la distribuzione del carico, il peso complessivo dell'automezzo e rilevare eventuali sovraccarichi. Esistono diversi sistemi di pesatura per camion, noi ci occupiamo di modelli che consentono , a basso costo, di rilevare in modo preciso il peso in due modalità:

1) pesatura degli assi statica

2) pesatura assi dinamica

Il peso eccessivo dei camion è un enorme problema anche per i conti pubblici. Diverse stime parlano di molti milioni di euro spesi ogni anno per la manutenzione e riparazione di strade danneggiate dal passaggio di veicoli fortemente in sovraccarico. Anche Bruxelles si occupa del problema, e chiedei ai Paesi di dotarsi di pese idonee a verificare i limiti di peso con due direttive : 2015/719 e direttiva 96/53/CE che stabiliscono pesi massimi per il traffico internazionale.

Per ridurre i costi per le imprese sono stati brevettati e progettati diversi sistemi di pesatura portatile. Una soluzione di pesatura per asse portatile è durevole e molto precisa e viene progettata per resistere a un utilizzo costante di tutto, dalle piccole auto ai camion da 44 tonnellate e consiste in un indicatore e due piastre di pesatura. Ha una stampante integrata e una porta USB, significa che i dati di pesatura del veicolo possono essere trasferiti su un computer. La pesatura del veicolo può essere "statica" o "in movimento".

Cosa vuol dire pesatura "statica" e "in movimento"?

Il camion può essere semplicemente guidato sulla bilancia e la lettura del peso viene effettuata una volta che la ruota si è fermata sulle piastre: la pesata statica. Tuttavia, per una pesatura più veloce dei veicoli, può essere utilizzata la soluzione per la pesatura "dinamica". Con le piastre diposte a terra, il veicolo può essere guidato a bassa velocità senza fermarsi. La bilancia catturerà il peso e lo invierà all'indicatore.La pesata in movimento offre meno precisione della pesata statica, ma consente di accelerare i processi di pesatura.

Per evitare multe, i veicoli non dovrebbero pesare più del limite legale. Le bilance per assi sono portatili e molto più economiche rispetto all'installazione di una pesa a ponte. Possono essere posizionate ovunque sia necessario pesare il veicolo e quindi riposti quando non utilizzati. Se i veicoli devono essere pesati in luoghi diversi dalla sede di un azienda, si possono trasportare riposte nella cabina di un camion o nella parte posteriore di un furgone con facilità. Il vantaggio chiave , a parte il fatto che le letture del peso possono essere memorizzate nella sua memoria interna e quindi esportate tramite chiavetta USB su un PC , è la loro precisione.

E' possibile vedere il funzionamento di questi sistemi in diversi video...