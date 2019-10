Il giornalista della rete americana ABC, James Longman si è recato in Cecenia (Repubblica semi-indipendente in territorio russo) per indagare sull'ondata di "purghe"' che avrebbero come obbiettivo prinkcipale le persone gay.

Nel servizio da lui realizzato, oltre a sregistrare la testimonianza delle torture subite dalle vittime della repressione da parte delle autorità cecene, Longman è riuscito a incontrare il generale Apti Alaudinov , capo della polizia e di 10mila poliziotti ceceni.



Secondo il Generale Alaudinov in Cecenia non esistono gay.

Dal 2007, il Paese vive sotto il dominio di Ramzan Kadyrov, un ex ribelle delle precedenti guerre con cui i ceceni si sono confrontati con la Russia.

Nominato da Vladimir Putin per sottomettere la Cecenia,Kadyrov ha il Paese trasformandolo in uno Stato di polizia basato sul culto della su personalità, costruito attorno a un ossessivo machismo incentrato sullo sport, in particolare le arti marziali.



La popolazione della Cecenia,a maggioranza musulmana ed una cultura profondamente conservatrice, non ha mai accettato l'omosessualità. Ma sotto Kadyrov, la situazione al riguardo è più che peggiorata.