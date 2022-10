Nel terzo trimestre del 2022, il mercato globale degli smartphone ha registrato il suo terzo calo consecutivo quest'anno, con un ribasso del 9% su base annua, facendo registrare il peggior terzo trimestre dal 2014, secondo quanto dichiarato da Canalys, tra le principali aziende che si occupano di analisi in campo tecnologico. Le cupe prospettive economiche - prosegue Canalys - hanno portato i consumatori a ritardare l'acquisto di hardware e a dare la priorità ad altre spese essenziali. Ciò probabilmente continuerà a frenare il mercato degli smartphone anche per i prossimi sei-nove mesi.

Samsung ha mantenuto la sua posizione di leader con una quota di mercato del 22%, anche grazie a importanti campagne promozionali in modo da ridurre il proprio inventario.

Apple è stato invece l'unico fornitore tra i primi cinque a registrare una crescita positiva, migliorando ulteriormente la propria posizione di mercato con una quota del 18%, grazie alla domanda relativamente resiliente di iPhone.

Le cinesi Xiaomi, OPPO e Vivo hanno continuato ad adottare un approccio cauto in relazione alla propria espansione all'estero, per l'incertezza del mercato interno, mantenendo rispettivamente il 14%, il 10% e il 9% di quote di mercato globali.

"Il mercato degli smartphone è altamente reattivo alla domanda dei consumatori e i fornitori si stanno adeguando rapidamente alle no facili condizioni attuali", ha affermato Amber Liu, analista di Canalys. "Per la maggior parte dei fornitori, la priorità è ridurre il rischio di accumulo di scorte a causa della diminuzione della domanda. I fornitori avevano scorte significative a partire da luglio, ma il sell-through è gradualmente migliorato da settembre a seguito di sconti e promozioni particolarmente aggressive".

"Poiché la domanda non mostra segni di miglioramento nel quarto trimestre 2022 e nel primo semestre del 2023, i fornitori devono lavorare su previsioni di produzioni prudenti con le proprie catene di approvvigionamento, lavorando al contempo a stretto contatto con il canale per stabilizzare le quote di mercato", ha affermato l'analista di Canalys Sanyam Chaurasia. "Entrando nella stagione dei saldi, i consumatori che hanno ritardato gli acquisti si aspettano forti sconti e promozioni in bundle, nonché significative riduzioni di prezzo sui dispositivi non più recenti. Rispetto al periodo di forte domanda dello scorso, nel quarto trimestre del 2022 è prevista una vendita lenta ma costante durante le festività. Tuttavia, sarà ancora presto per vedere il prossimo quarto trimestre come il vero punto di svolta della ripresa del mercato".





Fonte: comunicato stampa Canalys