Il 17 aprile 2022, per una volta di domenica e non di sabato notte, al Bolgia di Bergamo arriva il top dj producer italiano Joseph Capriati. E' un evento che celebra l'eccellenza elettronica 'Made In Italy' nel mondo, in un luogo come il Bolgia, che da da decenni mette in scena star del mixer e nuove tendenze.



Di origini napoletane come tanti protagonisti della scena musicale, Capriati passa lunghe ore in studio di registrazione fin da quando aveva 11 anni. Ad oggi, non esistono top club o festival in cui Capriati non si sia esibito. Ultra a Miami, Time Warp a Mannheim, Berghain a Berlino, Amnesia a Ibiza e ovviamente Bolgia a Bergamo... Joseph Capriati è di casa ovunque.



E non si ferma mai: Sabato 16/4, la notte di prima di far scatenare il Bolgia, è sul palco dell'Awakenings Easter Festival con Loco Dice, Adam Beyer, Maceo Plex e tante altre star del mixer. Nel Regno Unito è atteso il 23, al Fabric di Londra, ed il 30, al Mint Warehouse di Leeds… Il sound di Capriati è trasversale: nel suo recente album "Metamorfosi" ha ospitato leggende come Louie Vega, Eric Kupper e Byron Stingily. Il lato più sognante del sound dell'artista napoletano emerge invece nel suo nuovo remix di 'Blu', un brano degli italiani Agents Of Time pubblicato dalla prestigiosa label Kompakt.



Con Joseph Capriati in Main Room durante lo speciale Pasqua Event del Bolgia di Bergamo il 17 aprile 2022 si esibiscono pure Flavio Folco e Michael Vitrani. In Garden Room va in scena uno MomentoLab showcase con Andrea Rossi, Dino Saints, Haliam Nolse, Sessanta6 e Unknown7. In Second Room suonano Enrique S, HDCORESTALLION777 b2b Du2, Marco Foglieni, OꓘRIM, Random e S W H I T E. Apertura ore 23.30, si balla fino alle 8 del mattino.



Capriati è solo l'ennesimo top dj che si aggiunge all'elenco degli artisti che si sono esibiti nel corso dell'infinita stagione 2021 - 2022 del Bolgia di Bergamo: tra gli altri, Seth Troxler, Ilario Alicante, Marco Faraone, Pawsa, Cuartero, Cloonee, Deborah De Luca, Anfisa Letyago...



17/4 Joseph Capriati @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni: https://www.bolgia.it/joseph-capriati/



Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803

Ingresso con Green Pass (no tampone)