Il TOPGRO Mini Gaming PC si presenta come una soluzione compatta e all'avanguardia per gli appassionati di gaming e per chi cerca potenza in un formato ridotto. Equipaggiato con l'innovativo processore Intel Core i7-12700H di 12a generazione, questo PC offre prestazioni di alto livello con i suoi 14 core e 20 thread. Le frequenze di base di 2,3GHz e di boost fino a 4,7GHz, unite alla Smart Cache da 24MB, garantiscono un multitasking fluido e reattivo.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB, basata sull'architettura RTX di seconda generazione, offre un'esperienza visiva impeccabile. Con 2048 core CUDA e 8GB di memoria GDDR6, questa scheda supporta la tecnologia DLSS, garantendo frame rate elevati e prestazioni di gioco ottimizzate.

La configurazione di memoria e storage è impressionante: 32GB di RAM DDR4 e un SSD Kingston M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1TB offrono velocità di accesso e trasferimento dei dati superiori rispetto alle tradizionali unità di archiviazione. Inoltre, è possibile espandere la memoria fino a 64GB e aggiungere ulteriori unità di storage sfruttando gli slot M.2 e SATA disponibili.

In termini di connettività, il supporto Wi-Fi 6E e la porta LAN da 2.5Gbps assicurano una connessione di rete veloce e stabile. Le numerose interfacce, tra cui due porte HDMI 2.0, le porte USB 2.0 e 3.0, una porta Type-C e jack audio, permettono una connettività versatile per dispositivi esterni.

Con garanzia di un anno e un design elegante, il TOPGRO Mini Gaming PC è una scelta ideale per gli amanti del gaming e per coloro che richiedono prestazioni elevate in uno spazio compatto. La sua potenza, la capacità di espansione e la qualità costruttiva lo distinguono come una soluzione completa per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più esigenti.