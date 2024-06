Tra giugno e settembre tornano le invasioni artistiche nella periferia di Roma: spettacoli dal vivo, musica, arte, talk letterari innovativi e multiculturali animeranno Ostia, Acilia e dintorni

L’associazione Valdrada Teatro presenta “Le città possibili - invasioni artistiche”, un festival multidisciplinare, realizzato su vari spazi, urbani e non, del Municipio X, per raccontare e valorizzare il territorio e le sue anime con tutte le arti possibili. Dal 21 giugno al 30 settembre 2024, 19 eventi completamente gratuiti, in 5 differenti location: il Teatro del Lido, il Parco Vittime di Femminicidio, il Parco Vittime del Razzismo, le vie del centro ad Acilia e il lungomare di Ostia.

Tre debutti in prima nazionale realizzati al termine di altrettante residenze, ognuna delle quali prevede prove e incontri aperti al pubblico per condividere i processi creativi; tre incontri letterari; quattro incursioni urbane e tre laboratori, che prevedono il coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle eccellenze artistiche territoriali e nazionali, degli Istituti Scolastici e degli/delle insegnanti.

Il progetto si propone di valorizzare il territorio di riferimento attraverso una narrazione performativa multidisciplinare, trasversale e innovativa del suo fermento artistico, del suo patrimonio immateriale e delle sue anime multiculturali, agìta dentro e fuori dagli spazi deputati alla fruizione, invadendo artisticamente il contesto urbano, ponendo particolare attenzione alla periferia della periferia, e rafforzando nel contempo l’offerta culturale territoriale attraverso l’implementazione di un networking virtuoso tra artisti/e, enti, associazioni e strutture, che dia vita ad attività diverse e tutte gratuite sostenendo i processi creativi.

Si parte il weekend del solstizio d’estate con tre attività nell’entroterra, perché l’arte raggiunga anche la periferia della periferia.

Venerdì 21 giugno ore 19.00, apre la rassegna “Dolce Vita Marching Band”, parata musicale per le vie del centro di Acilia con l'inconfondibile stile della Dolce Vita Italiana anni '50 e '60 completamente rivisitato in stile dixieland. La band proporrà le hit più famose del repertorio italo-americano d’epoca e accompagnerà (in tutti i sensi) il pubblico in un vero e proprio tuffo nel passato!

Sabato 22 giugno ore 17.00, “Archeologia naturale #28” – Sentiero di arte e natura”: performance e installazioni al Parco Vittime del Razzismo (Dragoncello) con Eva Paciulli, Aurora Pica, Irene Maria Giorgi, Umberto Pessolano.

Il sentiero di arte e natura è un percorso itinerante che valorizza il genius loci. Questo progetto artistico interdisciplinare combina l'arte con pratiche ecologiche, creando un legame tra artisti, paesaggi sonori e installazioni con la natura. Arte e natura si uniscono in modi sempre diversi, generando percorsi unici. Archeologia Naturale porta l'arte fuori dai teatri, facendo danzare i corpi all'aperto e risuonare la musica tra gli alberi. Le regole sono semplici: camminare, osservare il silenzio, contemplare senza applausi, respirare e immergersi nelle proprie sensazioni, esplorando sia i paesaggi esterni che quelli interiori.

Domenica 23 giugno ore 19.00, appuntamento con il “Drum Circle” al Parco Vittime del Femminicidio (Dragona), con Catia Castagna, Rita Superbi, Gabriella Aiello, Simone Perra, Giorgia Celli.

Il Drum Circle è una modalità rinnovata di fare musica. Si tratta di un gruppo di individui che, suonando insieme, si fondono in un unico organismo pulsante: un’orchestra estemporanea che, guidata da facilitatori, renderà possibile la partecipazione a chiunque. Questa orchestra riuscirà a creare la propria musica senza spartito, senza imposizioni, nella stessa libertà di un pennello sulla tela in presenza della formatrice Catia Castagna. Per questo incontro pieno di novità, il Circle ospiterà Rita Superbì con la sua Body Percussion, Gabriella Aiello con il suo Circle Voice e altri ospiti a sorpresa.

Gli altri eventi de "Le città possibili 2024” ripartiranno l’8 settembre, per concludersi il 30: incontri letterari, parate urbane, laboratori e tre debutti in prima nazionale per concludere l’estate e iniziare una nuova stagione performativa.

Il progetto, alla sua III edizione, è ideato e realizzato da Valdrada, Associazione Culturale attiva dal 2010 e interamente gestita da donne, è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro - Anno 2024” promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE.

Si ringrazia il Municipio X – Presidenza | Assessorato alla scuola | Assessorato alle politiche sociali, l’Associazione TDL, Zetema – Progetto Cultura, la Asl Roma3, l’Accademia Santa Rita, Essenza Teatro e Teatro Domma

Gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione.

Tutte le info sulla programmazione e su come raggiungerci:

https://www.valdradateatro.it/le-citta-possibili-2024/

Fb: Valdrada Compagnia Teatrale

Ig: valdradateatro