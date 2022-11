Karumi, nome attinto dalla filosofia zen giapponese e che vuol dire “la leggerezza del essere“, nasce come background vocal e autore per alcuni artisti emergenti della Slovenia e del Friuli e per alcuni gruppi grunge e post punk degli anni dell'Università, a cavallo degli anni 2000, dove alla scrittura e al pianoforte alterna anche il ruolo di corista.

La svolta avviene nel 2018, durante un karaoke, intona una Zombie dei The Cranberries e la stessa perfomance, a sua insaputa, viene inviata a un talent legato ai canali Sky, che lo seleziona subito per il talent Sanremo New Talent, arrivando alle finali nazionali.

Da quel momento fra Casa Sanremo, Sanremo Rock, Due Mari Song Contest, live, talent, collaborazioni e altro, Karumi, al secolo Manuel Piccoli, classe 1977 ( nasce la notte del 31 dicembre ), inizia i suoi passi come artista emergente, cantautore , musicista e protagonista dei pezzi che scrive.

Notato e messo sotto contratto dalla Orchard, una delle anime della Sony, tramite la Tilt Music, nel 2023 pubblicherà il suo primo album cantautorale, tutto in inglese e scritto anche in collaborazione con nomi di livello del panorama indipendente italiano ed europeo, come il vocalist dei Visions Of Atlantis, suo mentore artistico.

Anticipano l'album la ballata gotica Stains , la energica Once For Sorrow e il pezzo che sarà portato live a Sanremo Discovery, Hiddeen Silent Amen , in pubblicazione a breve. Il brano è un pezzo elettropop con contaminazioni gregoriane, gotiche e soft dark, con un testo in inglese a cui si affianca la coralità del latino medievale.

Hidden Silent Amen ha un testo complesso ma molto diretto, che parla della capacità di perdonare gli amici quando ci pugnalano alle spalle , ma anche della forza di dire basta quando ci si rende conto che la fiducia se abusata diventa un'arma contro se stessi. Una frase in particolare del testo ne evidenzia il messaggio, che è “To take my hands without any reason to believe“ (mi tieni per mano senza sapere il motivo).