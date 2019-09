ESET partecipa al CyberTech Europe 2019

ESET, il più grande produttore di software per la sicurezza digitale dell’Unione europea, partecipa al CyberTech Europe 2019, la conferenza più importante dell'anno per gli esperti di tecnologia e sicurezza informatica, che apre i battenti oggi, 24 settembre, presso La Nuvola Convention Center di Roma. ESET è presente con un proprio stand, presso cui sarà possibile approfondire i principali temi legati alla sicurezza informatica e alle nuove frontiere del cyber crime.

L’evoluzione della cybersecurity in risposta ad attacchi sempre più sofisticati e insidiosi

Negli ultimi mesi i ricercatori di ESET hanno constatato come le attività dei grandi gruppi di cyber criminali – sempre più preparati e organizzati – siano in costante crescita, come dimostrano gli attacchi a obiettivi politici e governativi in Sud America, in Medio Oriente e nell’Europa dell’Est. Per condurre queste operazioni gli hacker non badano a spese, usando vettori di attacco molto sofisticati come spear-phishing altamente mirati e costosi exploit 0-day. La cybersecurity è divenuta un’arma in mano a Stati, attori non governativi e organizzazioni criminali per portare avanti interessi geopolitici ed economici, in proprio o per conto terzi, aumentando il livello di rischio globale e imponendo una valorizzazione delle strategie di difesa da parte di governi e aziende.

Si inserisce in questo contesto la scoperta di inizio agosto dei ricercatori di ESET, che hanno individuato una campagna di cyber spionaggio – denominata operazione Machete - in corso contro obiettivi di alto profilo in America Latina, attuata tramite tecniche di spear phishing molto evolute. Nello specifico il gruppo Machete inviava e-mail molto specifiche direttamente alle sue vittime, differenziandole da bersaglio a bersaglio, utilizzando documenti reali precedentemente rubati e approfittando della conoscenza del gergo militare e dell'etichetta.

L’offerta di ESET per il mercato Enterprise

Presso lo stand di ESET sarà inoltre possibile conoscere le più recenti soluzioni sviluppate dall’azienda per il mercato Enterprise: grazie all’esperienza trentennale nel settore, ESET è in grado di proporre soluzioni e servizi di sicurezza IT completi - sia per le aziende che per la pubblica amministrazione - che garantiscono affidabilità nella rilevazione dei malware, basso impatto sulle performance di sistema e massimi livelli di protezione dei dati.

Punti di forza dell’offerta ESET per il mercato Enterprise sono ESET Threat Intelligence, che garantisce una conoscenza globale sugli attacchi mirati, sulle minacce avanzate persistenti (APT), sugli zero-day e sulle attività delle botnet, aiutando a verificare il sovraccarico di informazioni e fornendo i dati più rilevanti per specifiche organizzazioni e ESET Dynamic Threat Defense, che grazie all'utilizzo di una tecnologia sandbox basata sul Cloud fornisce una protezione completa degli endpoint per l’utenza business di tutto il mondo.

