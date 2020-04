I sofficini, o sorrisi, non hanno bisogno di grandi presentazioni, è un piatto che affascina grandi e piccoli, la ricetta è molto, molto semplice, molto più di quanto si pensi e, se volete, potete farli al forno (come li fa mia moglie) oppure fritti (come li preferisco io). Da Blog senza glutine

In ogni caso è una ricetta da provare.

La preparazione è molto semplice e necessita i un'oretta di lavoro, a parte il tempo di preparazione del ripieno che lascio alla vostra fantasia

I sorrisi, come detto, piaceranno molto ai vostri bambini, magari potete servirli con un con un contorno di verdura come ad esempio un'insalata o dei pomodori freschi, o anche qualsiasi verdura si degnino di mangiare...





Ingredienti (per 4 persone)



70 gr farina di riso

30 gr fecola di patate

20 gr di burro

200 ml di latte

Sale q.b.

2 albumi d'uovo

Pane grattugiato q.b.

Ripieno a piacere



Preparazione



Versate in un pentolino il latte con il burro e il sale mescolate e portate a ebollizione.



Aggiungete le farine e mescolate velocemente.



Quando la pasta si sarà raccolta in un unica palla è pronta.



Lasciare raffreddare.



Dividete l'impasto in parti uguali e stendetela su un piano di lavoro leggermente infarinato.



Farcite a piacere e sigillate bene i bordi. Rifilate con un tagliapasta.

Passate i sofficini prima nell'albume e poi nel pangrattato.

Dopo questa procedura si possono anche surgelare.



Friggere in olio caldo oppure nel forno a 180º C. per 15/20 minuti.