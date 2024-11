Alemão: Nato a Lavras (Brasile), è stato un campione di calcio. Alemão è un soprannome per il suo aspetto (colore dei capelli e carnagione chiara) che in portoghese vuol dire "tedesco", ma in realtà si chiama Ricardo Rogério de Brito.

In Italia ha giocato, dal 1988 al 1994, come centrocampista nel Napoli (93 presenze in campionato e 9 gol) e nell'Atalanta. Con i partenopei ha vinto uno scudetto (89/90), una Supercoppa italiana (1990) e una Coppa Uefa (88/89).

Con la Nazionale verdeoro ha giocato 36 volte, segnando 6 reti.