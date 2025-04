Il nuovo singolo dell’artista milanese, un viaggio tra energia, libertà e consapevolezza

Con “Scappo Via” Lomas inaugura un nuovo capitolo della sua ricerca artistica, sperimentando un sound fresco e contemporaneo che unisce le sue radici pop, funk e R&B a sonorità più attuali, tra dance e trap. Un brano che rappresenta un’evoluzione stilistica, senza rinunciare alla sua cifra distintiva: una vocalità potente ed espressiva, che rimane sempre al centro del progetto.

La canzone è una riflessione sul bisogno profondo – e umano – di staccare, di fuggire anche solo per un istante da una quotidianità imposta, da una realtà che spesso si subisce più che si sceglie. ‘Scappo Via’ diventa così un inno alla libertà personale, al diritto di prendere una pausa senza sentirsi in colpa, di concedersi uno spazio per respirare, per ritrovarsi.

Un mix travolgente di ritmo, emozione e identità che racconta il desiderio di evasione con sincerità e forza evocativa, segnando un nuovo e interessante percorso per Lomas nel panorama musicale attuale.

Lorenzo Summa, in arte Lomas, nasce a Milano nel 1991 e sin da giovanissimo dimostra una naturale inclinazione per il canto e la voce. Cresciuto tra jingle pubblicitari, spot e cover registrate negli studi milanesi, inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica con spontaneità e passione.

Figlio d’arte – suo padre è Antonio Summa, bassista e autore – Lorenzo cresce respirando musica e imparando osservando da vicino. Le giornate passate accanto al padre alimentano in lui una forte attrazione per il canto, che diventa presto una vera vocazione. Il suo percorso formativo si distingue per una grande libertà espressiva e un’intensa attività pratica. Gli incontri con numerosi artisti, grazie all’attività del padre, sono fondamentali: da ognuno trae ispirazione, tecnica e motivazione.

A soli 17 anni pubblica ‘Davanti agli occhi miei’, una personale reinterpretazione del celebre brano dei New Trolls. Il singolo, riemerso nel 2020 durante il primo lockdown, viene scelto come sigla dello spot Mediaset per il lancio del canale Cine34, riscuotendo un importante successo mediatico.

Nel corso degli anni, Lomas sviluppa una scrittura personale e una vocalità riconoscibile, capace di spaziare dal pop all’alternative. Il suo primo inedito arriva nell’ottobre 2024 con il brano ‘Vivo e poi sorrido’. Nel suo percorso artistico si segnalano anche due partecipazioni alle semifinali di Sanremo Giovani, nel 2015 e nel 2017.

Tra il 2017 e il 2018 si dedica a un progetto dalle sonorità notturne e elettroniche, avvicinandosi al mondo del nightclubbing. Apre così una nuova fase artistica che lo porterà a pubblicare, nel 2022, ‘Lucciola Lunatica’, seguito da ‘Tu dimmi di no’ (26 agosto 2022), scritto insieme al padre. Il 31 marzo 2023 esce Un mondo diverso, con la partecipazione di Rocco Tanica al pianoforte e anche nel videoclip.

Nel 2024 realizza un sogno: raccogliere in un album brani già pubblicati e inediti, tra cui la title track ‘Una sottile linea di demarcazione’. Nello stesso anno partecipa alla trasmissione “Tali e Quali Show”, interpretando Justin Timberlake.

Il 18 aprile 2025 Lomas torna con un nuovo singolo, ‘Scappo Via’, un brano dalle atmosfere pop, R&B e sfumature trap-dance, che conferma la sua capacità di mescolare stili e suggestioni con autenticità e carisma.

Distribuzione: ADA/Warner

