Adolescenday, il 18 Maggio a Milano Giornata Nazionale dedicata agli Adolescenti, alle loro esigenze, alle loro aspettative e soprattutto alle loro infinite risorse

Il talk show sportivo teatrale IL RE È NUDO, in occasione della 14ma serata che si terrà il prossimo 18 maggio all'auditorium CAM Olmi via delle Betulle, 39 Milano - inizio ore 21.00- si occuperà, grazie all'idea di Francesca Lovatelli Caetani in collaborazione con Barbara Beretta e Raffaele Geminiani, del'AdolescenDay, la Giornata dedicata agli Adolescenti, alle loro esigenze, alle loro aspettative, e, soprattutto, alle loro infinite risorse, nata otto anni fa e creata dall'Avvocato Mara Romandini e, in breve, ha raccolto consensi e adesioni in Italia, e non solo, sia tra i ragazzi sia tra gli adulti, attivando una larga e variegata rete di collaborazioni allo scopo di promuovere il benessere psicologico, sociale e relazionale dei ragazzi e prevenirne il disagio.

La rassegna IL RE E' NUDO, il 18 Maggio, avrà come protagonista l'ex sciatrice Claudia Giordani argento olimpico a Innsbruck 1976, nello slalom speciale, vincitrice di diverse gare di coppa del mondo e atleta di punta della prima valanga rosa.

Attualmente dirigente CONI.

Per l'AdolescenDay saranno i ragazzi a prendere il testimone della sfida adolescenziale per comunicare le loro richieste, i loro problemi, le loro incertezze.

Ma anche i loro sogni, la loro allegria, il loro entusiasmo.

Agli adulti il compito di guardarli con attenzione e cercare di capire:mai sottovalutare i silenzi, interpretare quello che c'è dietro il loro sguardo, non dare niente per scontato e credere in loro.

In questa ottica vi invitiamo numerosi, ragazzi, genitori, allenatori e dirigenti a partecipare a questa serata non soltanto come spettatori, ma come attivi protagonisti.

Verrà infatti indetto il PREMIO LETTERARIO IL RE È NUDO -ADOLESCEN DAY- in cui tutti i ragazzi delle società invitate avranno la possibilità di scrivere quello che pensano sulla figura contemporanea dell'essere adolescente.

I tre migliori scritti, giudicati da una commissione di giornalisti, come Jacopo Dalla Palma e Luca Talotta, addetti ai lavori e l'IngegnereInformatico Vincenzo De Feo, esperto di bullismo, cyberbullismo e problematiche legate agli adolescenti, saranno premiati durante la serata, condotta magistralmente dall'eclettico e vulcanico Raffaele Geminiani.

Lo svolgimento non dovrà superare le venti righe dattiloscritte di una pagina formato A4 e dovranno pervenire entro e non oltre il 16 maggio prossimo al seguente indirizzo e-mail: r.geminiani@facegrafica.com

Certi di una nutrita partecipazione alla serata e al concorso, salutiamo cordialmente. (+++ Francesca Lovatelli Caetani)