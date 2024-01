Gestire immobili nel settore turistico potrebbe essere l’opportunità per creare una duplice condizione: offrire una valida opportunità di lavoro e mettere a reddito un immobile in uno dei più interessanti settori qual è il Turismo.

La gestione immobiliare rappresenta un ulteriore tassello ai fini della creazione o della rivalutazione di un’area turistica. Secondo i dati ISTAT più aggiornati, quasi il 30% delle abitazioni censite in Italia, non è occupato. In valori assoluti stiamo parlando di circa 10,7 milioni di abitazioni su 36 milioni di immobili censiti e questo dato è sempre in costante ascesa anche a causa della crisi demografica che attanaglia il Paese da tempo. Sempre secondo l’ISTAT, al Sud ci sono più case inabitate che al Nord (36% delle case risultano inabitate) mentre la regione con il maggior numero di case non abitate è la Valle d’Aosta dove si arriva al 56,7 per cento, seguita dal Molise con il 46,7 per cento. Sono sopra il 40 per cento anche la Calabria (44,5 per cento) e l’Abruzzo (41,1 per cento).

Ecco che si prospetta una vera opportunità per una professione che stando ai dati sopracitati avrebbe terreno facile anche se essere un Property manager nel settore turistico non è una vera e propria passeggiata. Le principali attitudini professionali di un Property manager sono rappresentate da un'ampia gamma di compiti, tra cui la soddisfazione degli ospiti, il marketing, la gestione delle entrate e la manutenzione. Comporta la supervisione e la manutenzione degli immobili ad uso vacanza, assicurando agli ospiti un'esperienza positiva e memorabile. Un Property manager ha la responsabilità di garantire il buon funzionamento della struttura ricettiva, dalla gestione delle prenotazioni e del check-in degli ospiti alla risoluzione di eventuali problemi che si presentano durante il soggiorno ed inoltre, supervisiona la manutenzione e le pulizie, gestisce i reclami degli Ospiti e garantisce la conformità alle norme e agli standard. Senza una gestione efficiente delle proprietà, queste strutture potrebbero non soddisfare le aspettative degli Ospiti, con conseguenti recensioni negative e un calo del turismo anche a livello territoriale.

Per eccellere come Property manager nel settore turistico, sono essenziali alcune competenze. Queste includono eccellenti capacità comunicative e interpersonali per interagire con Ospiti di diversa provenienza, quindi la conoscenza di almeno una lingua straniera è imperativa. Sono inoltre fondamentali forti capacità organizzative e di risoluzione dei problemi per gestire più immobili e risolvere tempestivamente eventuali problemi. Anche se non è richiesta un’abilitazione specifica a termine di legge, un background conoscitivo in gestione dell'ospitalità o in un campo correlato può fornire una solida base e qui un’eventuale esperienza pratica nell'industria del turismo o dell'ospitalità è decisamente importante. La formazione continua e i seminari di sviluppo professionale aiutano poi a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e sulle migliori pratiche del settore.

Relativamente alla gestione dell’immobile, un piano di Property management (Action Plan) ben definito è essenziale per il buon funzionamento degli immobili ad uso turistico. Dovrebbe includere strategie per la soddisfazione degli Ospiti, la gestione dei ricavi, la manutenzione e la formazione del personale. Delineando obiettivi e procedure chiare, i Property manager possono garantire coerenza ed efficienza nell'offrire esperienze eccezionali agli ospiti. Uno degli aspetti più importanti è relativo alla manutenzione. È un aspetto critico della gestione degli immobili. Ispezioni regolari, programmi di manutenzione preventiva e riparazioni tempestive sono necessari per mantenere gli immobili in ottime condizioni. Affrontando i problemi di manutenzione in modo proattivo, si possono ridurre al minimo i disagi per gli Ospiti e mantenere una reputazione positiva. Alla stregua della buona manutenzione è importante l’implementazione di pratiche efficaci di pulizia e di gestione dell’immobile.

La pulizia è fondamentale e dunque, dover implementare pratiche rigorose di gestione e pulizia della casa risulta un passaggio obbligato. La formazione regolare del personale addetto alle pulizie, l'uso di prodotti di qualità e protocolli di ispezione accurati sono fondamentali per mantenere elevati standard di pulizia. Una struttura ricettiva impeccabile e ben tenuta contribuisce in modo significativo alla soddisfazione degli Ospiti e alle recensioni positive. Questi due elementi assieme a una buona accoglienza rappresentano la chiave di volta per il successo nella gestione immobiliare turistica: dal momento del loro arrivo fino al check-out, è importante far sentire gli Ospiti a loro agio, accoglierli con un sorriso, rispondere prontamente alle loro esigenze e fare il possibile per superare le loro aspettative. Gli Ospiti felici sono più propensi a lasciare recensioni positive e a raccomandare la vostra struttura ad altri. Nel settore del turismo, sono le piccole cose che possono fare una grande differenza come creare ad esempio, esperienze memorabili oppure offrire spuntini gratuiti, organizzare eventi o attività speciali oppure fornire consigli personalizzati, questi elementi extra possono lasciare un'impressione duratura e gli Ospiti non solo apprezzeranno il loro soggiorno, ma lo ricorderanno con affetto, aumentando la probabilità di ripetere le visite e le recensioni positive. Per quanto un soggiorno sia eccellente, ci saranno sempre momenti in cui gli Ospiti incontreranno problemi o avranno reclami. È fondamentale gestire queste situazioni con professionalità e urgenza, pronti ad ascoltare l’Ospite, a scusarsi per eventuali inconvenienti e trovare soluzioni per risolvere i problemi. Gestendo efficacemente i reclami, è possibile trasformare un'esperienza negativa in una positiva e potenzialmente acquisire clienti fedeli.

Passiamo ora a come giungere al vero obiettivo della professione cioè come attirare la Clientela e mettere a reddito l’immobile. Nel settore dell’immobiliare turistico, non si tratta solo di avere un'ottima struttura, ma anche di far parlare di sé. Tecniche di marketing e promozione efficaci possono incidere in modo significativo sui tassi di occupazione, dalla creazione di pubblicità accattivanti alla gestione delle piattaforme dei social media sino alla collaborazione con gli influencer locali, ci sono molti modi per attirare gli ospiti. L'obiettivo è quello di creare un'atmosfera di entusiasmo e far sì che i potenziali Clienti vogliano prenotare il loro soggiorno presso la nostra struttura ricettiva. Sono finiti i tempi in cui ci si affidava esclusivamente alle telefonate per effettuare le prenotazioni. Oggi le piattaforme di prenotazione online e i sistemi di prenotazione dominano il settore turistico e attraverso queste, si può raggiungere un pubblico più ampio, snellire il processo di prenotazione e garantire la massima occupazione, inoltre, è comodo per gli Ospiti che possono facilmente controllare la disponibilità, confrontare i prezzi e prenotare in pochi clic. Bisognerà pensare a una conduzione di ricerche di mercato per identificare i mercati target ed implementare tecniche di marketing e promozione per attirare i potenziali Ospiti. Saper segmentare la Clientela in virtù delle loro preferenze, indirizzando l’offerta verso una platea realmente interessata è di estrema importanza in quanto tende ad evitare campagne pubblicitarie “a pioggia” oltre a diminuire sensibilmente i costi dedicati alla promozione. Ma la pubblicità migliore ed assolutamente gratuita è una sola: il passaparola, questo grazie al raggiungimento della soddisfazione degli Ospiti per aver offerto un servizio eccezionale unitamente a esperienze memorabili.

Con il continuo progresso della tecnologia, il Property management nel settore turistico può trarre grandi benefici dall'adozione di soluzioni innovative. Dai software di gestione immobiliare che semplificano le operazioni quotidiane ai dispositivi intelligenti che migliorano l'esperienza degli ospiti, la tecnologia può semplificare le attività e migliorare l'efficienza. L'adozione di queste soluzioni può aiutare a rimanere all'avanguardia e a fornire un'esperienza senza soluzione di continuità sia agli Ospiti che al personale. L'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati non sono solo parole d'ordine, ma stanno diventando sempre più importanti nella gestione degli immobili. Sfruttando le tecnologie AI, le proprietà possono automatizzare processi come il servizio clienti, le chatbot e le informazioni personalizzate. Inoltre, l'analisi dei dati può fornire preziose informazioni sulle preferenze degli Ospiti, sui modelli di prenotazione e sulle tendenze del mercato. Sfruttando queste tecnologie, i Property manager possono prendere decisioni basate sui dati, migliorare la soddisfazione degli Ospiti e ottimizzare i ricavi e l'occupazione. È come avere un aiutante futuristico che ci aiuta a gestire l’immobile con facilità.

In conclusione, il Property management gioca un ruolo cruciale nel successo degli immobili ad uso turistico anche alla luce dei dati forniti precedentemente e relativi all’innumerevole quantità di immobili non occupati. La professione del Property manager potrebbe rappresentare la spina dorsale per garantire la loro gestione senza intoppi, massimizzare i ricavi e offrire esperienze eccezionali agli Ospiti. Risulta estremamente importante però la formazione costante di tale professione (come molte altre nel settore turistico) oltre a un riconoscimento a livello legale, per quanto potrebbe rappresentare ai fini di un successo o di un insuccesso di un’area turistica.