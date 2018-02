Amazon Go e l'ipertecnologia

Il nuovo negozio completamente automatizzato Amazon Go e la sperimentazione effettuata tramite braccialetto sui dipendenti hanno molto in comune.

In entrambi i casi l'ipertecnologia traccia tutti i comportamenti. Le conseguenze sono diametralmente opposte, massima libertà di acquisto per il cliente, minima iniziativa per il dipendente.

Siamo in un mondo automatizzato, un mondo 2.0 dove, però, dietro l'angolo fa capolino, e neppure in maniera tanto sfumata, la possibilità che il lavoratore finisca per essere schiavo della macchina, che in teoria avrebbe dovuto controllare e, allo stesso tempo, l'acquirente finisca per essere succube di un sistema che, inizialmente, avrebbe dovuto solo aiutarlo e favorirlo.