La nuova stagione espositiva della Galleria Bonioni Arte di Reggio Emilia (Corso Garibaldi, 43) si apre venerdì 2 ottobre, alle ore 17.00, con #HASHTAG, progetto itinerante dell’artista Giorgio Laveri, curato da David Melis.

Dopo la presentazione in anteprima mondiale nello spazio museale Usina del Arte di Buenos Aires, la tappa francese a Vence e gli eventi organizzati a Borgio Verezzi ed Albissola Marina, gli apparecchi fotografici giganti di Giorgio Laveri, interamente realizzati in ceramica, approdano a Reggio Emilia per #HASHTAG #CINQUE.

Per l’occasione, la Galleria Bonioni Arte si trasforma in un set fotografico, all’interno del quale i visitatori sono ritratti dall’artista con l’uso di una polaroid d’epoca. Tutti gli scatti saranno successivamente inseriti all’interno di un catalogo che racchiuderà i diversi momenti espositivi.

Un’occasione per incontrare l’artista, approfondire la sua ricerca e prendere attivamente parte ad un progetto inedito, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Attraverso la ceramica, il suo mezzo espressivo d’elezione, passando per il cinema, il teatro e la sperimentazione interdisciplinare, dal 1972 al 2019 Giorgio Laveri ha presentato oltre trecento eventi in Italia e nel mondo. La collaborazione stabile con alcune delle più importanti gallerie d’arte italiane ed estere ha permesso, inoltre, una capillare diffusione del suo lavoro. La conoscenza della scultura ceramica deriva, in particolare, dalla storica appartenenza di Giorgio Laveri alla colonia artistica di Albisola, conosciuta e apprezzata a livello internazionale.

Tra le recenti mostre, si segnalano: Giorgio Laveri e Mario Schifano - #HASHTAG #QUATTRO #ISTANTANEA (Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea, Albissola Marina, Savona, 2020), #HASHTAG #TRE (Citriniti Arte Contemporanea, Borgio Verezzi, Savona, 2020), #HASHTAG #DUE (Art Metro, Vence, Francia, 2020), #HASHTAG #UNO (Usina del Arte, Buenos Aires, Argentina, 2020), Insert Coin (Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea, Albissola Marina, Savona, 2019), Fair Play, ArtePadova (RossovermiglioArte, 2019), Game is not over (Castello Baronale di Minturno, Latina, 2019), Blow-Up (Bonioni Arte, Reggio Emilia, 2019), Ceramiche per tutti i giorni (Galleria Lara & Rino Costa Arte Contemporanea, Valenza, Alessandria, 2019).

Sarà possibile visionare le opere di Giorgio Laveri ed accedere al set fotografico venerdì 2 ottobre dalle ore 17.00 alle 20.00, sabato 3 e domenica 4 ottobre con orario 10.00-13.00 e 16.00-20.00. Ingresso libero. È possibile fissare un appuntamento per garantirsi una visita esclusiva. Per informazioni e prenotazioni: T. +39 0522 435765, M. +39 338 40005234, www.bonioniarte.it, info@bonioniarte.it, www.facebook.com/bonioniarte, www.instagram.com/bonioniarte.