Costa Rica ufficializzato il matrimonio gay. Finalmente il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato ufficializzato in Costa Rica con le prime registrazioni che saranno prese in esame alla fine del mese di maggio. Più precisamente dal 26.

Il Funzionario Luis Guillermo Chinchilla ha rilasciato questa dichiarazione: “Il registro civile ha compiuto degli sforzi significativi per adeguare tutti i sistemi informatici in materia di registro civile, allo scopo di gestire tali registrazioni in modo tempestivo e rapido”.

L’approvazione del matrimonio gay nel paese caraibico inizia nel 2016 quando l’allora Presidente Luis Guillermo Solis promise di concedere maggiori diritti civili alla comunità LGBT+ compreso il riconoscimento del matrimonio egualitario.

Nell’agosto 2018 la Corte Suprema del Costa Rica stabilì l’incostituzionalità del divieto di istituzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, dando 18 mesi di tempo al Legislatore per attuare i cambiamenti richiesti.

A questo punto il Costa Rica si affiancherà a Nazioni come il Canada, il Regno Unito, Ecuador, Francia, Germania, Taiwan e altre ancora che hanno legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso.