Nella testimonianza di tutta la Scrittura, secondo Sopoćko, sia dell’Antico come del Nuovo Testamento, la misericordia di Dio è “la proprietà più grande e fondamentale di Dio”, che occupa il primo posto nella “divina autorivelazione storica”. Perciò, il teologo polacco sin dall’inizio dei suoi studi, in una delle sue prime riflessioni teologiche (1941)[1], sostiene che la misericordia non può essere solo un attributo di Dio accanto all’altro, meno che mai un attributo posposto a quelli derivanti dall’essenza divina e quindi trattato solo come una perfezione di Dio secondaria[2]. La Bibbia, infatti, dichiara questa realtà nella lettera ai Romani:

«Poiché ciò che si può conoscere di Dio è loro manifesto, Dio stesso l’ha manifestato a loro. Infatti, le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa» (Rm 1,19-20). «Dio ha racchiuso tutti gli uomini nella disobbedienza per fare a tutti misericordia» (Rm 11,32).

Nella citazione appena menzionata, notiamo che «la misericordia è piuttosto il lato visibile ed efficace verso il mondo e verso l’esterno dell’essenza di Dio»[3] - Amore (cf. Gv 4,8-16). Questo lato della misericordia esprime soprattutto: «l’essenza di Dio benignamente disposta verso il mondo, verso gli uomini e storicamente piena di premure per essi»[4]; la sua specifica bontà e il suo specifico amore[5] misericordioso. San Tommaso invece, affermava che «la misericordia è la caritas operativa et effectiva di Dio[6], perciò possiamo definirla la sua perfezione fondamentale»[7].

Sopoćko nell’analisi biblica ha dedicato una particolare attenzione al fatto che nei libri dell’Antico Testamento la misericordia è menzionata come “continuo richiamo”, perciò afferma:

«Questa parola d’ordine è presente in tutti i libri dell’Antico Testamento, però più spesso la misericordia si può incontrare nei Salmi, di cui citerò alcuni brani. Nel Salmo 13, Davide si sente del tutto abbandonato ed esprime grande fiducia solo nella misericordia di Dio: Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza (Sal 13, 6). Nel Salmo 17, il re ispirato supplica il soccorso di Dio contro la crudeltà dei nemici, esprimendo fiducia in Dio misericordioso. Mostrami i prodigi del tuo amore, tu che salvi dai nemici, chi si affida alla tua destra (Sal 17, 7). Nel Salmo 21, Davide ringrazia della vittoria attribuendola alla fiducia riposta nella misericordia di Dio. Perché il re confida nel Signore, per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso (Sal 21,8). Nel Salmo 31, lo stesso autore, davanti ai grandi pericoli che lo minacciano, prega il Signore e fa riferimento anche alla fiducia; ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia (Sal 31,7-8)»[8].

Dal testo si evince che il Libro dei Salmi parla del massimo attributo divino più degli altri e nel modo più eloquente. Consideriamo che tra i centocinquanta salmi ben cinquantacinque lodano in modo specifico proprio questa perfezione e, nel Salmo 135, ogni versetto torna come ritornello: «Perché eterna è la sua misericordia» (Sal 135, 1)[9]. Più di quattrocento passi della Bibbia lodano la misericordia, il Libro dei Salmi centotrenta[10]. L’Autore, parlando della Scrittura, non si accontenta della sola parola “misericordioso”, ma offre tutta una serie di sinonimi, come se volesse evidenziare l’incommensurabilità della grande proprietà divina, spostandola più al centro del salmo, e convincere che essa diventa la via sicura per avvicinarsi a Dio e conoscere il suo vero volto[11].

Potremo dire che nella Bibbia, i termini “misericordia” e “compassione” vengono interscambiati, entrambi descrivono lo stesso attributo (proprietà) di Dio. La nozione misericordia è una “parola fondamentale” della Sacra Scrittura, che in realtà esprime “il cuore immenso di Dio verso la miseria dell’uomo”.

Nell’approfondire il tema della misericordia, Sopoćko ha ricercato anche una vasta e profonda riflessione della Chiesa antica in san sant’Ireneo di Lione, Tertulliano[12], san Cirillo di Gerusalemme[13], sant’Ilario di Poitiers[14], san’Atanasio[15]. Infatti, il Nostro è rimasto sorpreso, scoprendo che quei santi sottolineavano la misericordia[16] come “una proprietà particolare di Dio”[17].

Tanto è vero che nella Chiesa antica il messaggio della misericordia non rimase senza seguito. Quando sorse il dilemma intorno ai cristiani, che dopo il battesimo si erano macchiati di un peccato grave e che non avevano mantenuto la loro promessa battesimale, perciò doveva essere concessa loro una seconda possibilità di riscatto, assunse un’importanza decisiva proprio l’argomento dell’infinita misericordia di Dio. In base ad essa fu introdotta la prassi penitenziale nella Chiesa antica[18].

Don Gregorio - prof. sac. Grzegorz Stanislaw Lydek

