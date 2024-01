La vita spesso porta a fare incontri improbabili. Ma cosa accadrebbe se tutti gli incontri improbabili fossero in un unico spettacolo?

E se questo spettacolo nascesse proprio dall’incontro più improbabile di tutti, quello tra Marta e Gianluca?

Ne verrebbe fuori un racconto fatto di provini sbagliati, speed date fra squilibrati, brainstorming distratti e guru invasati.

Un racconto ricco di sesso, sesso accennato, sesso sfiorato, sesso mancato, sesso? Hai sempre quello in testa, eh? Pure il tg lo trovi erotico.

Un racconto di due attori comici che cercano amore e trovano solo amicizia …solo?

Tra riferimenti cinematografici, musicali ed estetici, la storia di un incontro che ha fatto nascere molti incontri: due persone, due personalità, molteplici surrealtà per cui non serve un multiverso, ma basta una convivenza in affitto a Milano.

E magari, proprio questo spettacolo fatto di incontri, potrebbe essere l’occasione per un incontro in più, forse quello della vita: se tra gli spettatori ci fossero due anime gemelle che ancora non si conoscono? Beh, siete fortunati, ci sono i migliori agenti matrimoniali che possiate desiderare: Marta e Gianluca, anzi IO E GIANLU!

10 gennaio 2024

ore 20,45



Amaca presenta

MARTA E GIANLUCA

IO E GIANLU

scritto da Gianluca De Angelis, Marta Zoboli, Alessio Parenti e Carlo Negri

*_©Angelo Antonio Messina