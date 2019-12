Nella tarda serata di ieri, dalla Alan Kurdi si faceva sapere che le era stato assegnato un porto sicuro e che i 32 migranti a bordo avrebbero potuto sbarcare a Pozzallo.

In precedenza Malta aveva negato lo sbarco di una decina di migranti che avrebbero avuto bisogno di assistenza immediata, tra cui una donna incinta e sei minori.

La nave della ong Sea-Eye ha così fatto rotta verso il porto siciliano dove ha attraccato intorno alle 11 di domenica mattina.





The safe port has been confirmed as Pozzallo, Sicily. Arriving there tomorrow morning. pic.twitter.com/NB3HUbxNlh — Sally Hayden (@sallyhayd) December 28, 2019



E naturalmente c'è chi come Matteo Salvini, facendosi beffe di logica e umanità, utilizza la vicenda come ennesimo strumento per la sua sconclusionata propaganda, dove si spaccia da impavido quando fa di tutto per evitare un processo che invece, mentendo, dice di voler affrontare e dove parla di onore dell'Italia quando è il primo a disonorarla con le sue leggi che sono in contrasto con il diritto internazionale che il nostro Paese si è impegnato a rispettare.