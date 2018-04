L’automotive e il suo futuro 4.0

LG presenta al CES 2018 il primo tv 8K con tecnologia OLED

02/01/2018 19:29 - Inizierà il 9 gennaio a Las Vegas l'edizione 2018 del CES. E, come al solito, sarà l'occasione per vedere le ultime novità nei vari settori della tecnologia dedicati al consumatore finale. Non tutto… (Matteo Pani)