Perché non sciogliere CasaPound?

In Italia, la Lega promuove l'odio razziale, descrive gli avversari politici come nemici, li irride, li offre agli insulti dei propri sostenitori, promuovendo un clima di rabbia e insofferenza che si sta concretizzando anche in aggressioni a persone che dovrebbero essere malmenate solo perché indossano una maglietta sgradita.

I 5 Stelle che, a dir loro non sono né di destra e neppure di sinistra, hanno quindi deciso di diventare parafascisti, supportando in toto la Lega che, invece, parafascista lo è.

Di tale situazione, che alcuni "maître à penser" definiscono inverosimile perché il fascismo secondo loro non può ritornare, ne stanno approfittando alcune formazioni di destra estrema che a definirsi fasciste non si vergognano di certo... come ad esempio CasaPound.

Per questo motivo, la Presidente nazionale ANPI, Carla Nespolo, un paio di giorni fa ha chiesto lo scioglimento di CasaPound, rilasciando la seguente dichiarazione:

«Le aggressioni ai danni dei ragazzi del cinema America confermano quanto l'ANPI sostiene da anni rispetto alla pericolosità dell'organizzazione neofascista CasaPound e quindi alla necessità, non più rimandabile, di scioglierla.È notizia di ieri che il Pm di Napoli, Catello Maresca, nel corso del processo nei confronti di 34 attivisti di Casapound ha chiesto che questi vengano condannati alla pena da uno a otto anni di reclusione per i reati di associazione sovversiva e banda armata.Gli episodi da citare sono così numerosi da restare esterrefatti di fronte all'irresponsabile fiacchezza della risposta da parte delle autorità competenti e in particolare del Ministro dell'Interno.Davanti all'incontrovertibile evidenza di un'organizzazione dichiaratamente fascista che fa dell'uso della violenza e dell'intimidazione lo strumento principale di affermazione politica e sociale, è inammissibile la mancanza di una reazione radicale, anche alla luce della XII Disposizione finale della Costituzione e della legge Scelba.Preservare l'incolumità delle cittadine e dei cittadini è un dovere inderogabile delle Istituzioni. All'interesse tanto sbandierato per il bene degli italiani siano finalmente conseguenti provvedimenti concreti».

Come è possibile, nel clima attuale, non darle ragione? Quanto altro tempo dovremmo attendere?