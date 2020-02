Conosciamo perfettamente che tanti agenti che trasmettono malattie possono sopravvivere nell'ambiente esterno.

Ogni forma vivente patogena ha una sua caratteristica. Senza addentrarci in singoli casi, occupiamoci dei virus.

Le fobie sono tante e una di queste riguarda i pacchi provenienti dalla Cina!

Fuori dall'organismo umano un virus non ha troppa capacità di sopravvivenza. Se prendiamo ad esempio il virus del morbillo, che è un Paramyxovirus abbastanza resistente, non sopravviverebbe che poche ore e tra l'altro non ad un viaggio aereo dalla Cina all'Europa.

Il coronavirus ha un basso indice di contagiosità. Per stabilirlo si usa quale parametro il RO che indica quante persone possono essere contagiate da un singolo caso. Per il morbillo questo numero è 15, per il coronavirus 2 o 3... poco più di un normale virus influenzale stagionale.

Questo coronavirus si trasmette con contatto molto stretto... le goccioline provenienti da un colpo di tosse devono giungere a distanza ravvicinata, ad esempio faccia a faccia in un ascensore o in un locale molto piccolo stretto, non camminando per strada a distanza.

INOLTRE, SIA CHIARO: essere asiatici non significa nulla! Solo un asiatico che proviene dalle zone a rischio da meno di 14 giorni potrebbe essere portatore del Covid-19.

Pertanto, possiamo aprire i pacchi dalla Cina e parlare in strada o in ascensore con il nostro amico cinese della porta a fianco!