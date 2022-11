Il numero di bambini malnutriti nel nord-est della Siria [1] è aumentato di oltre il 150% negli ultimi sei mesi, con almeno 10.000 bambini malnutriti in più rispetto ai sei mesi precedenti [2]. La notizia giunge mentre la Siria affronta la peggiore crisi economica dall'inizio della guerra nel 2011, con il 90% dei 18 milioni di abitanti che vivono in povertà (ONU).

Gli operatori di Save the Children hanno riferito che gli screening sui bambini malnutriti nei propri 19 centri nutrizionali nei campi della Siria nordorientale e nelle comunità [3] sono quadruplicati, da 256 a oltre 1.000.

"Ogni giorno abbiamo a che fare con più bambini malnutriti del giorno precedente. Le famiglie riferiscono che la povertà e l'impossibilità di permettersi il cibo sono le ragioni principali della malnutrizione che mette a rischio la vita dei loro bambini", ha dichiarato una specialista in nutrizione di Save the Children.

Negli ultimi tre anni, la combinazione del conflitto, della siccità, della crisi finanziaria libanese e della pandemia COVID, ha causato una caduta libera della valuta siriana a livelli mai registrati prima. I prezzi dei generi alimentari sono saliti alle stelle, con un aumento di quasi l'800% tra il 2019 e il 2021 [4] e continuano ad aumentare nel 2022, mentre il reddito medio delle famiglie non è aumentato. Questa situazione sta condannando un numero sempre maggiore di persone a soffrire la fame [5].

"La guerra ha portato con sé la fame estrema. Nonostante fossimo poveri anche prima, avevamo almeno il necessario per sopravvivere. Saltiamo i pasti per conservare qualcosa da mangiare per il giorno dopo. Non ricordo l'ultima volta che i miei figli hanno mangiato carne o dolci. A volte desiderano la carne e mi chiedono di procurargliene un po'. Io mento loro dicendo che lo farò il giorno dopo. Non lo faccio mai. Non avrebbero nulla da mangiare se lo facessi. La nostra colazione è fatta sempre e solo di tè e pane", ha raccontato un 30enne, che lavora come spazzino e fatica a sbarcare il lunario per sfamare i suoi cinque figli. “Nonostante quasi 12 anni di conflitto in Siria ed il persistere del conflitto in alcune parti del Paese, oggi il peggioramento della situazione economica è diventato la causa principale delle difficoltà della popolazione. Almeno il 60% della popolazione è attualmente in condizioni di insicurezza alimentare e la situazione peggiora di giorno in giorno", ha dichiarato Beat Rohr, Direttore ad interim dell'Ufficio di risposta alla Siria di Save the Children.

Save the Children chiede ai donatori di intensificare gli sforzi per affrontare la crisi alimentare e alleviare il suo impatto devastante sui bambini. Sebbene diverse organizzazioni stiano lavorando per fornire cibo ai gruppi più vulnerabili, le risorse disponibili non sono sufficienti per assicurare a tutti i bambini l'accesso a un'alimentazione equilibrata, essenziale per la loro salute e la loro crescita. La comunità internazionale deve aumentare con urgenza la disponibilità di cibo sufficiente per le popolazioni più colpite.

Save the Children chiede inoltre ai leader riuniti in Egitto per il vertice sui cambiamenti climatici COP27 di riconoscere gli impatti climatici che già colpiscono le comunità e i bambini di tutto il mondo, come la siccità nel nord-est della Siria, in particolare quelli provenienti da Paesi a basso reddito e quelli che sono colpiti da disuguaglianze e discriminazioni [6].



Fonte: comunicato stampa Save the Children









[1] A livello globale, almeno un bambino su tre sotto i 5 anni è affetto da malnutrizione nelle sue forme più visibili: arresto della crescita, deperimento e sovrappeso. I bambini affetti da arresto della crescita - circa 144 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni - sono troppo bassi per la loro età e il loro cervello potrebbe non svilupparsi mai secondo il loro pieno potenziale cognitivo, ostacolando la loro capacità di imparare da bambini, di guadagnare da adulti e di contribuire pienamente alle loro società. Il deperimento colpisce 47 milioni di bambini in tutto il mondo. I bambini affetti da deperimento sono estremamente magri, hanno un sistema immunitario indebolito e corrono un rischio maggiore di morte. Hanno bisogno di cure e trattamenti urgenti per sopravvivere (UNICEF).

[2] 16.895 da aprile a settembre 2022 contro i 6.650 da ottobre 2021 a marzo 2022, secondo i dati del Cluster Nutrizione.

[3] In Siria, il programma nutrizionale di Save the Children si concentra sugli interventi di alimentazione dei neonati e dei bambini in emergenza (IYCF-E), promuovendo, proteggendo e sostenendo le pratiche di alimentazione dei neonati e dei bambini raccomandate per la prevenzione e il trattamento della malnutrizione. Gli integratori alimentari freschi mirano ad aumentare l'accesso delle donne in gravidanza e in allattamento e dei bambini a una dieta nutriente e a ridurre il rischio di carenze di micronutrienti.

[4] Ramadan in Siria: L'aumento dei prezzi dei generi alimentari rende i prodotti di base irraggiungibili | Programma alimentare mondiale (wfp.org)

[5] Il settore della nutrizione nel Piano umanitario per la Siria per il 2022-2023 rimane finanziato per meno dell'11% a ottobre 2022 (OCHA). Circa 5,5 milioni di persone in Siria avranno bisogno di assistenza nutrizionale diretta nel 2022-2023, la metà delle quali nel nord-est della Siria (OMS). Sono stati registrati altri 5,5 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare [OCHA, Humanitarian Needs Overviw: Syrian Arab Republic, Febbraio 2022 ], portando il totale a 12,4 milioni - circa il 60% della popolazione del Paese. Il numero di persone in grave insicurezza alimentare è più che raddoppiato, passando da 135 milioni a 345 milioni dal 2019. 222 milioni di queste persone stanno affrontando la fame acuta (IPC 3), il numero più alto dall'inizio delle registrazioni. Secondo le proiezioni, circa 45 milioni di persone in 37 Paesi avranno così poco da mangiare da essere gravemente malnutrite, a rischio di morte o già a rischio di fame e morte. In tutto il mondo, almeno 13,6 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta grave

[6] Per approfondire Per saperne di più sulle nostre richieste specifiche https://www.savethechildren.net/news/world-leaders-must-keep-hopes-24-billion-children-mind-cop27-save-children)