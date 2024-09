Il 22 luglio 2022, Marco Farinelli, cittadino italiano con una grave disabilità psichica, ha presentato al Parlamento Europeo la petizione 0681/2022.

Il documento richiede l'immediata attuazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), ratificata nel 2009, ma non ancora applicata pienamente.

Dopo aver esposto la petizione in videoconferenza il 22 gennaio 2024, Farinelli non ha ricevuto alcuna risposta, e oltre nove mesi di silenzio sono trascorsi, mentre migliaia di persone disabili continuano a essere ignorate.

Disabilità in Italia: povertà e marginalizzazione

In Italia, circa 8 milioni di persone vivono con una disabilità, pari al 13% della popolazione. Nonostante il numero elevato, la condizione delle persone disabili è allarmante: secondo Eurostat, il 33% di loro è a rischio di povertà, rispetto al 23% della popolazione senza disabilità. Questi dati descrivono una realtà fatta di discriminazione e mancanza di accesso a risorse essenziali come lavoro, istruzione, trasporti e sanità.

Marco Farinelli descrive la sua condizione con frustrazione: “La mia disabilità mi rende invisibile agli occhi delle istituzioni. La mia petizione rappresenta la mia parte sana, eppure ancora non ottiene risposte.” Le sue parole risuonano come un grido d'aiuto che, fino a oggi, non ha trovato risposte da parte delle autorità italiane ed europee.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: una promessa non mantenuta

La Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia nel 2009, impegna il Paese a garantire i diritti delle persone disabili, compreso un adeguato tenore di vita, protezione sociale e accesso ai servizi essenziali. Tuttavia, come dimostrano i dati, queste promesse restano in gran parte inattuate. Nel 2021, la Commissione Europea ha varato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, un piano ambizioso che dovrebbe rafforzare l’attuazione della Convenzione in tutti gli Stati membri. Ma in Italia, la realtà quotidiana delle persone con disabilità rimane fatta di ostacoli insormontabili.

L'importanza dell'accrescimento della consapevolezza

L'articolo 8 della Convenzione ONU richiede agli Stati membri di promuovere la sensibilizzazione sui diritti e la dignità delle persone con disabilità. In Italia, però, questi sforzi sono ancora insufficienti. La petizione di Farinelli richiama l’attenzione sull’urgenza di combattere stereotipi e pregiudizi, e di riconoscere i diritti di milioni di cittadini disabili.

A livello internazionale, il Centro di Informazione delle Nazioni Unite – UNRIC Italia ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa di Farinelli, sottolineando come il suo progetto sia essenziale per sensibilizzare il pubblico. Meta, la società madre di Facebook, ha evidenziato il valore della pagina "Convenzione ONU Italia Disabili", gestita da Farinelli, come strumento di unione e dialogo.

Il successo virale della petizione su Facebook

Grazie a una breve campagna su Facebook, la petizione di Farinelli ha ottenuto un enorme supporto. In soli quattro giorni, l’inserzione ha registrato 47.618 impression, 2.145 interazioni, 175 "Mi Piace", oltre a 86 condivisioni e 571 clic per firmare la petizione. Questo dimostra l'interesse pubblico crescente su una questione che tocca milioni di italiani, ma che non ha ancora ricevuto l'attenzione necessaria da parte delle istituzioni.

Un appello alle istituzioni: rispondere ai bisogni delle persone disabili

Oggi, Marco Farinelli e milioni di persone con disabilità in Italia attendono risposte concrete. Le istituzioni europee e italiane hanno l’opportunità di dimostrare il loro impegno nell’attuare la Convenzione ONU e di adottare misure che possano realmente migliorare la vita di chi è più vulnerabile.

Ogni giorno che passa è un’occasione persa per garantire una società più equa e inclusiva. Le istituzioni devono ascoltare l'appello di Farinelli e prendere provvedimenti concreti per offrire un futuro migliore alle persone disabili in Italia.