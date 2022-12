Il progetto musicale della band “STONALE” nasce dall’idea di Filippo e Roberto di creare una Band Pop-Rock musica italiana.

Filippo si trova a parlare, durante un incontro di lavoro, con Roberto di musica. Filippo, pianista, e Roberto, cantante per passione, sono convinti di poter tirare fuori qualcosa di buono da una loro collaborazione.

Filippo prova a tirare su un po’ di persone per suonare, impugna il telefono e comincia a chiamare alcuni musicisti con cui ha fatto delle collaborazioni. Nello sceglierli, predilige tra tutti, coloro che definisce i suoi amici (Emanuele, Antonio e Francesco). Il gioco è fatto!

Si forma la Band, ma manca il bassista ed Francesco allora propone Fausto, un ragazzo di una simpatia disarmante e di gran talento musicale. Roberto e Fausto entrano immediatamente in sintonia tra di loro e con il resto del gruppo.

Filippo e Roberto propongono i loro pezzi, frutto di pensieri e sensazioni; Emanuele, Antonio, Francesco e Fausto iniziano a creare emozioni. Una magia perfetta.

Gli operai della musica si mettono al lavoro improntando gli arrangiamenti di “Risvegliarsi”, “Crediamoci ancora”, “Vola da lei” e “La scelta”.

I pezzi che vengono fuori, per alcuni tratti malinconici, passionali e pieni di vigore, sono il risultato di una forte amicizia ed un legame fraterno che accomuna tutti i componenti del gruppo. Forse il sogno di far diventare la musica un lavoro, può diventare realtà per gli Stonale.

Il primo esperimento dal vivo degli Stonale, il Contest “OnAir” a Roma, diventa il primo ottimo risultato della Band, che li porta a conquistare il secondo posto al concorso con l’ammissione diretta a “Sanremo Discovery”. Quella conquista porta la band ad essere invitata prima come ospite al Contest Scaligero di Verona e poi a numerose altre iniziative musicali in cui gli Stonale hanno cercato di portare sempre sù il termometro della musica d’autore italiana.

Gli impegni si sono sempre più accentuati con la partecipazione al Tour Music Fest e con la registrazione del primo album EP tra Novembre e Dicembre “Crediamoci Ancora”.



Brano: STRESS

Il brano "STRESS", come da titolo, riflette l'ansia ed il correre nel fare tante cose velocemente nella routine quotidiana; tutte cose che portano via energia fisica e mentale. E l'unico modo di fuggire via da tutto ciò è partire per una vacanza, liberando la mente da tutte le preoccupazioni che la vita ci porta.





Brano: LA SCELTA

Il brano “LA SCELTA” parla di una storia d'amore intensa e passionale che purtroppo, come spesso accade quando una cosa sembra troppo bella, finisce, ed allora dolore e delusione portano a dire che “stare insieme per sempre” è solo una utopia.



STRESS

IL SOLE CHE SORGE LA NEBBIA SCOMPARE

MI SENTO NERVOSO E L ANSIA MI ASSALE

MI VESTO DI FRETTA IL CAPPELLO MI STRESSA

LA BARBA MI PUNGE IL PROFUMO MI UNGE

PERCHE LO STRESS E DENTRO DI ME

MI PRENDO UN ALTRO CAFFE'

LA COLAZIONE CON TE TE TE TE TE TE





STRESS STRESS

STRESS STRESS

STRESS STRESS

STRESS STRESS





IL LAVORO MI ASPETTA LA GENTE HA FRETTA

UNA MANOVRA PERFETTA CON LA MIA BICICLETTA

FINALMENTE AL LAVORO MI CONCENTRO PER ORE

MI FA MALE LA TESTA QUESTA VITA MI STRESSA

PERCHE' LO STRESS E DENTRO DI ME

MI PRENDO UN ALTRO CAFFE'

E BEVO ACQUA PER TRE





E ALLORA SAI COSA TI DICO IN VACANZA ME NE VADO PERCHE'

LA MIA MENTE DEVE VIAGGIARE NON PREOCCUPARSI DEGLI AFFARI

ANDARE PER POI TORNARE E CON LA MENTE NAUFRAGARE

SPERDUTO NEI SILENZI DEL MIO INCONSCIO SENZA SENSI

PERCHE' NON VIENI VIA CON ME

MI SENTO A PEZZI E HO BISOGNO DI TE DI TE





STRESS STRESS

STRESS STRESS

STRESS STRESS

STRESS STRESS





IL SOLE CHE SORGE LA NEBBIA SCOMPARE

MI SENTO NERVOSO E L ANSIA MI ASSALE

MI VESTO DI FRETTA CAPELLO MI STRESSA

LA BARBA MI PUNGE IL PROFUMO MI UNGE

IL LAVORO MI ASPETTA LA GENTE HA FRETTA

UNA MANOVRA PERFETTA CON LA MIA BICICLETTA

FINALMENTE A LAVORO MI CONCENTRO PER ORE

MI FA MALE LA TESTA QUESTA VITA MI STRESSA





STRESS STRESS

STRESS STRESS

STRESS STRESS

STRESS STRESS







LA SCELTA

Stare da solo mi dimostra chi sono

davanti al mare per cercare perdono

guardando la perseveranza delle onde

rivelare a loro le paure piu profonde

non sono nessuno non sono nettuno

tu eri la mia dea la mia musa lo giuro

insieme crescevamo e pensavamo al futuro

affrontare la vita ogni sfida ogni muro

la scelta e' stata mia

ti dedico ogni rima

scusa non l'ho fatto prima

adesso vado via

la scelta e' stata mia

ti dedico ogni rima

scusa non l ho fatto prima

adesso vado via

sputa in faccia alla realta', oh

dimmi se ti senti a meta', oh

il letto che resta vuoto, oh

il giorno rido la notte muoio, oh

e forse e meglio cosi' ognuno per la sua strada

ricorda ogni tesoro ha il suo pirata

perfino romeo aveva la sua amata

insiema per sempre e' solo una stronzata

e' solo una stronzata

e' solo una stronzata

la scelta e' stata mia

ti dedico ogni rima

scusa non l'ho fatto prima

adesso vado via

la scelta e' stata mia

ti dedico ogni rima

scusa non l ho fatto prima

adesso vado via

OH...