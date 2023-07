Il terzo singolo del cantautore trevigiano

La tendenza che hanno le persone di pensare a loro stessi prima di tutto. Epilogì è una parola greca che significa “selezione”. L’omaggio è alla Grecia in quanto la filosofia Greca nell’ambito della filosofia occidentale è stato il primo momento dell’evoluzione del pensiero filosofico. E dunque, per evitare di essere feriti dagli altri, iniziamo appunto una selezione puntuale dei contatti più scomodi.

«Che sia davvero questa la strategia giusta per risolvere i nostri conflitti degli altri? Noi chiudiamo la porta ad un amico a un parente ma se quest’ultimo invece la porta non l’avesse ancora chiusa, siamo sicuri che prima o poi il problema non torni a farsi vivo?». Fabio Smitti“Epilogì” è quindi un invito, un suggerimento per l’ascoltatore: tentare almeno di dialogare fintanto che ce ne sia il modo o quantomeno fino a quando entrambe le porte siano chiuse.



Etichetta: Fabio Smitti Productions

Radio date: 30 giugno 2023



Fabio Cancian in arte Fabio Smitti, sviluppa in gioventù una spiccata passione per la musica. Ascolta tra i più svariati generi dalla Tecnotrance al Rock, dal Pop al Grunge, per prediligere infine la musica Italiana. Adora Franco Battiato, Max Gazzè, Neffa e i CSI. A metà anni ‘90 crea una rock band, i BCS producendo anche un disco di inediti con 12 canzoni in Italiano.

Per diverse ragioni abbandona la produzione musicale e i concerti a inizio Duemila, fino al 2019 quando incontra Fabio Fiore. I due sono amici musicisti di vecchia data e dopo diverse collaborazioni in passato, decidono di dare vita ad un progetto musicale di musica pop-rock originale, “Le Vane Intese”. Producono quindi un album dal titolo “Enjoy the moment” , progetto pop-rock-indie che evidenzia temi di attualità e di natura sociale in modo ironico e divertente. Escono con 10 tracce in italiano e 4 videoclip. Tra questi c’è “Enjoy the moment”, vincitore del 1° Premio del Festival Nazionale Amicorti 2020, e “Eroi” l’ultimo uscito.

A fine 2021 Fabio ha il desiderio di esplorare un mondo musicale diverso: coniugare musica elettronica e cantautorato Italiano. Nasce quindi “Satisfaction” che esce a settembre 2022 raccogliendo riscontri positivi. Ad aprile 2023 invece è la volta del singolo “Luna”, il secondo estratto di questo progetto. Infine il 30 giugno in radio arriva “Epilogì” il terzo estratto.

