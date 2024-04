Il 12 aprile presso il Campus NABA di Milano saranno esposte al pubblico le opere finaliste della challenge artistica promossa da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti,

e Yakult Italia.

Milano, 26 marzo 2024 – In arrivo la terza edizione del progetto BacteriArt3, From Invisible to Visible, promosso da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Yakult Italia e curato da Andris Brinkmanis (Course Leader del Triennio in Pittura e Arti Visive) e Letizia Mari (BacteriArt 3 project leader), in esposizione il 12 aprile presso il campus NABA di Milano con le opere finaliste del progetto realizzate dagli studenti del Triennio in Pittura e Arti Visive e del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali dell’Accademia.

Anche quest’anno il progetto si prefigge l’intento di unire due discipline: la scienza e l’arte, per raccontare in modo nuovo l’affascinante micro-mondo dei batteri e renderlo visibile attraverso le arti visive e il linguaggio della creatività. In questa edizione, la sfida lanciata ai giovani artisti si incentra su un tema particolare: gli studenti dovranno rappresentare, attraverso le proprie opere, la relazione tra ecosistemi e come il microbiota sia protagonista nelle relazioni tra gli individui.

In questa terza edizione, inoltre, il progetto si arricchisce di ulteriori e nuovi elementi. La giuria, presieduta dal Maestro Michelangelo Pistoletto, sarà composta da artisti di fama internazionale quali Agnieszka Kurant, Nomeda e Gediminas Urbonas, Tomás Saraceno, tutor dei progetti degli studenti, ed esperti del settore. Altro importante elemento di novità è l’inserimento di BacteriArt3 all’interno del prestigioso programma della Milano Art Week 2024.

Il percorso, durato l’intero Anno Accademico, tra attività scientifiche e laboratori, incontri con artisti ed esperti di comunicazione e arti visive, si completerà con l’esposizione dedicata alle 8 opere finaliste e aperta al pubblico il 12 aprile dalle 18:00 presso il Campus milanese di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti in via C. Darwin 20.

BacteriArt3, From Invisible to Visible

Un progetto promosso da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Yakult Italia

Sviluppato con Agnieszka Kurant, Nomeda e Gediminas Urbonas, Tomás Saraceno, Michelangelo Pistoletto

A cura di Andris Brinkmanis, Letizia Mari

E con gli studenti del Triennio in Arti Visive e del Biennio in Arti Visive e Studi Curatoriali di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti: Sylvestro’s Studio (Davide Barberi, Elisa Ceneri, Davide Militano), Maria Camila Duque Acosta, Cristina Malerba, Kenny Alexander Laurence, Margherita Marzani, Stefania Meleaca, Chiara Porzio e Giulia Allegrone, Alessandra Redondi.

INFORMAZIONI – APERTURA AL PUBBLICO

Giorni e orari di apertura: 12 aprile dalle 18:00 alle 21:00

Sede: NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Via C. Darwin 20, Milano

Aule: G 0.4, C 0.2, C 0.4, C 0.5, con in aggiunta un progetto diffuso negli spazi del campus