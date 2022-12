Rita Munafò, in arte Rita, nasce a Barcellona Pozzo di gotto (ME) nel 2008.

Dall'età di 2 anni ha una passione per la musica, ha da sempre ascoltato Queen, Beatles, AC/DC e altri cantanti o band che hanno fatto la storia della musica.

"Dato che fin da piccola avevo questa passione decisi di entrare in un coro e feci molte esibizioni, poi però insoddisfatta iniziai a cantare da solista in una scuola di canto e così mi esibì in svariati concorsi regionali e nazionali come je so pazz. Sono molto contenta di partecipare a questo evento a Sanremo sperando anche di conoscere persone con le mie stesse idee o gusti e vorrei portarmi a casa questa esperienza che sono sicura sarà bellissima!"



link social: instagram.com/rita.munafo_