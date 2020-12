Potrà sembrare strano, ma un cervo è ricercato dalla polizia per possesso illegale di arma da fuoco. La vicenda, per quanto incredibile, è realmente accaduta nella Repubblica Ceca e coinvolge un gruppo di cacciatori e un cervo... adesso in fuga.

Durante una battuta di caccia, dei cacciatori dopo aver individuato in un cervo il loro ‘trofeo’ si sono visti caricare a testa bassa dalla loro presunta preda. Durante quei momenti di caos, il fucile di uno dei cacciatori si è impigliato nelle corna dell'animale che successivamente si è dato alla fuga.

«Il cervo - questa la ricostruzione offerta di quanto accaduto - era coricato a terra. È stato spaventato da un cane ed è corso verso uno dei cacciatori caricandolo e strappandogli una manica, mentre la cinghia di una carabina calibro 22 hornet è rimasta impigliata fra le sue corna. Il fucile, che il cacciatore aveva appeso al braccio sinistro, è fortunatamente senza munizioni, ma l’animale è scomparso nella foresta».

Alcuni testimoni avrebbero intravisto il cervo con ancora il fucile tra le corna. A questo punto la polizia locale ha diramato un avviso alla popolazione con l’invito, in caso di ritrovamento dell’arma, di contattarli immediatamente.