Che sia tosse secca, tosse notturna o tosse come conseguenza di un virus il rimedio è sempre lo stesso, il miele!

Numerosi studi, infatti, hanno proprio dimostrato la capacità del miele di lenire la tosse, sia negli adulti che nei bambini.

La dose è un cucchiaino e mezzo di miele.

Ma quali mieli sono più utili a contrastare la tosse? Non tutti i mieli, infatti, sono ugualmente efficaci. I migliori si sono dimostrati:

miele di grano saraceno

saraceno miele di eucalipto

miele di agrumi

miele di timo

Il miele aiuta anche a contrastare il mal di gola data la sua preziosa azione antibatterica.

Non solo, come accennato nell'introduzione il miele aiuta anche a lenire la tosse come conseguenza dell'influenza. In questo caso è possibile ricorrere ad una preziosa sinergia, data da caffè e miele. Questa sinergia è stata studiata dalla scienza e ha dimostrato di ridurre la frequenza della tosse.

Se vuoi conoscere come realizzare in casa questa miscela di caffè e miele contro la tosse...