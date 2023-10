Lo spettacolo "Trash!" è in scena al Teatro Menotti di Milano dal 13 al 15 ottobre 2023.

Lo spettacolo è un'esplosione di energia, musica e risate, che invita il pubblico a riflettere sull'importanza del riciclaggio e del riutilizzo dei materiali.

Ambientato in un'isola ecologica, lo spettacolo segue le vicende di quattro lavoratori creativi "alternativi". Riescono a dare nuova vita a tutti i tipi di rifiuti e mostrando al pubblico l'eccesso di consumismo nella nostra società, con bombolette, ombrelli, palloni, cassette degli attrezzi e sacchi della spazzatura, i quattro lavoratori trasformano tutto in schizzi musicali colorati pieni di spirito e umorismo, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza unica e coinvolgente.

Attraverso la loro arte, i quattro lavoratori invitano il pubblico a rifletteresull'eccesso di consumismo nella nostra società e sull'importanza del riciclaggio e del riutilizzo dei materiali. Ci mostrano come, anche dai rifiuti, si possono creare cose belle e utili.

"Trash!" è un'esplosione di energia, musica e risate.

Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia e si rivolge a un pubblico di tutte le età. È un modo divertente e coinvolgente per riflettere sull'importanza dell'ambiente.





La Töthem Company è nata nel 2020 dall'ingegno di artisti multidisciplinari che hanno unito le forze per dare vita a questa nuova compagnia. La loro missione principale è quella di esplorare nuove forme d'arte e realizzare progetti innovativi. "Trash!" rappresenta il loro debutto sul palcoscenico, e si distingue per la sua straordinaria energia, la presenza musicale e l'umorismo travolgente.

Il regista Gorka González è una figura di spicco all'interno della compagnia. Ha una vasta esperienza nell'ideazione, produzione e direzione di oltre 12 spettacoli musicali realizzati con materiali riciclati. Oltre a ciò, Gorka González si distingue per la creazione e la direzione di spettacoli e scenette per una varietà di contesti, tra cui teatro, televisione, circo, cabaret, musica ed eventi. La sua creatività e la sua abilità nel portare la magia delle performance in molteplici sfaccettature dell'arte lo rendono una figura chiave all'interno della Töthem Company.

Yllana nata nel 1991 come compagnia di commedia e teatro fisico, si dedica principalmente alla creazione, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali. Negli ultimi 31 anni Yllana ha prodotto 37 spettacoli, che sono stati messi in scena più di 16.000 volte in oltre 48 paesi per un totale di quasi 6 milioni di spettatori.





TÖTHEM COMPANY

Prima Nazionale

Produzione Yllana & Töthem

Direzione Yllana

Regia David Ottone

Assistant Director Jony Elías

Musica Töthem Company

Produttore musicale Garabatto

Scenografia e Costumi Tatiana De Sarabia

Sound Space Nacho Ramírez

Luci Lola Barroso

Coreografia María Rayo

Scenografia Toompak Luthierstoompak

Con Bruno Alves, Frank Mark, Gorka González, Miguel Ángel Pareja, Felipe Dueñas







*_©Angelo Antonio Messina