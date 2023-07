Tommaso Gilardoni, dj originario di Como ma residente a Londra, è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale nell'ambito dell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, a seguito della denuncia riguarda presentata da una giovane ventiduenne milanese che sostiene di essere stata vittima di atti sessuali non consenzienti, avvenuti mentre era in uno stato di incoscienza, nella casa della famiglia La Russa, dopo aver trascorso la serata in un locale di Milano, l'Apophis.

Nella denuncia, la ragazza ha dichiarato di essersi svegliata nuda e sotto shock, senza ricordare nulla della serata precedente, nel letto di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio Benito Maria, presidente del Senato. Dopo l'accaduto, parlando in chat con un'amica, la ragazza ha raccontato che Leonardo le aveva rivelato di aver avuto un rapporto sessuale non solo con lui, ma anche con un suo amico dj, che avrebbe passato la notte in un'altra stanza dell'appartamento in cui era stata portata.

Dopo alcuni giorni, gli investigatori hanno identificato il dj in Tommy Gilardoni, uno dei tre che nella serata tra il 18 e 19 maggio si era esibito all'Apophis. Ora dovrà essere confermata la sua presenza o meno in casa La Russa. Al momento, sia Tommy Gilardoni (che si trova a Londra) che Leonardo La Russa sono accusati di violenza sessuale, ma non di violenza sessuale di gruppo.

L'indagine prosegue con gli inquirenti che sperano di ottenere informazioni utili dal cellulare di Leonardo Apache, che potrebbe contenere messaggi, foto o video relativi alla notte in questione.