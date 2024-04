Le 'Nonne' fanno condannare la Svizzera per il clima!

Vittoria storica dell'associazione svizzera “Anziane per il clima” la cui età media è di 73 anni!

Per la CEDU: la Svizzera "non ha adempiuto ai suoi obblighi in materia di cambiamenti climatici". Era presente anche Greta Thunberg".

Per i giudici di Strasburgo la Svizzera non ha adempiuto ai suoi obblighi in materia di "cambiamenti climatici" e "ci sono state deficienze critiche nel processo che doveva permettere di creare un quadro normativo, compresa l'incapacità delle autorità di quantificare attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo i limiti delle emissioni nazionali di gas a effetto serra". Violando l'articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo.