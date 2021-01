Il 2021 inizia con una bella notizia per il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman. La sua "Back to Freedom", è stata inclusa in una delle compilation digitali del panorama internazionale della musica elettronica, ovvero "Club Box", su Traxsource. Scritto e prodotto con due colleghi davvero stimati in Italia e nel mondo, Joe Berté e Adam Clay, il brano è uscito ad ottobre 2020 su una label internazionale, la russa Which Bottle Records ed è una vera bomba da dancefloor, perfetta per muoversi a tempo ovunque, non certo solo nelle discoteche, oggi chiuse in Italia e in gran parte del mondo. «Back to Freedom» è una sorta di sermone che segna una grande voglia di ritmo. La voce di Adam Clay, ipnotica e potente, dà energia e mette i brividi e racconta quanto sia importante la libertà.

E che succede alla radio e su Mixcloud? Soundback, il radio show di Sandro Murru Kortezman, è tornato. Sal 4 gennaio 2021 è di nuovo in onda su Radio Supersound e online su MixCloud. Soundback è un viaggio tutto da vivere attraverso la storia della musica dance anni '80, '90 e 2000. "In questo periodo storico c'è bisogno di cose belle e di compagnia", racconta Sandro Murru.

"Back to Freedom" su Traxsource

https://www.traxsource.com/track/8323632/back-to-freedom-kortezman-and-joe-berte-pump-mix?fbclid=IwAR3s4RatTYAI3zxygaceV3-XCOSQVPUdJrghnmupvRdUp6RIJOmrTLB7Iv4

Soundback su Radio Supersound

https://www.radiosupersound.it/events/soundback-il-suono-che-ritorna/

Sandro Murru Kortezman su Mixcloud