Lavoriamo il bronzo...

La lavorazione dei metalli, già presente nelle civiltà protostoriche, è antichissima ma è solo verso la fine del VI secolo a.C., nell'era dell'arcaismo greco, che la tecnica divenne più raffinata e passò, ad esempio, dal martellamento a freddo di lamine metalliche a una vera tecnica di fusione finalizzata alla realizzazione di grandi sculture. Ancora oggi, nel XXI secolo, sebbene con qualche variazione, il processo di fusione in bronzo a cera persa è molto simile a quello usato in passato. Le variazioni riguardano in particolare passaggi che vedono l'utilizzo di materiali più moderni e dispositivi più efficienti. Riproduce accuratamente (tranne i tocchi finali) il modello pensato e modellato dall'artista; è una tecnica di difficile esecuzione, affidata al fondatore (raramente lo scultore e il topo sono la stessa persona).

La tecnica della fusione a cera persa consiste nella creazione di una scultura in cera, quindi avvolta in un negativo del materiale refrattario. Quindi, il tutto viene messo nella fornace dove brucia la cera. Alla fine, nello spazio vuoto una volta formato possiamo versare il bronzo fuso.

Per quanto riguarda le statue di piccole dimensioni hanno sempre utilizzato il solido sistema di fusione: vale a dire il modello dell'artista è modellato in cera, dopo che sono stati applicati i canali di distribuzione del bronzo e delle prese d'aria. Successivamente viene ricoperto da uno strato di materiale refrattario, quindi inserito nella fornace: la cera si liquefa, brucia e lascia vuoto lo spazio vuoto che verrà riempito con il metallo più o meno fluido a seconda del diverso tipo di lega. Per quanto riguarda le statue di medie e grandi dimensioni, al contrario, il processo è diverso. Per quanto riguarda le grandi statue, il casting non sarà completo ma vuoto.

Se l'opera è particolarmente grande o complessa (come ad esempio la famosa statua equestre dell'imperatore romano Marco Aurelio), la fusione non sarà di un solo pezzo ma sarà composta da più di un pezzo, messi insieme con spille, chiodi, viti o saldature (nel sopracitato Marco Aurelio il cavallo si distingue dalla figura dell'imperatore seduto); il gruppo rinascimentale Giuditta e Oloferne di Donatello è composto da dieci pezzi fusi separatamente e poi assemblati per comporre la statua finale.

Il processo, nel caso della fusione cava, prevede la realizzazione di un nucleo di materiale refrattario.

La creazione di questo nucleo interno veniva fatta in diversi modi nel corso della storia; i sistemi di base che vorremmo ricordare qui sono principalmente due.

Nel sistema più antico, chiamato anche sistema diretto, il nucleo era realizzato come se fosse una scultura ed è stato realizzato dall'artista usando il materiale refrattario, con tutte le barre di rinforzo necessarie all'interno; fu modellato in modo tale che, applicando uno strato di cera, si potesse ottenere il lavoro come doveva essere in bronzo. Questo sistema consente di realizzare un solo modello con il grande rischio che se, per qualsiasi motivo, il casting fallisce (e questo accade, poiché il casting è un sistema che non rivela il risultato prima) il lavoro andrà perso.

Già tre secoli prima di Cristo, per evitare questo fastidio, la scultura in bronzo iniziò ad adottare un metodo diverso che non comportava la perdita del modello (metodo del negativo con pezzi); il sistema di pezzi verrà ripreso, dopo secoli di dimenticanza, nel Rinascimento.

Con questo metodo, il modello è modellato con argilla e su di esso quindi applichiamo uno stampo di gesso in pezzi che possono essere smontati.

Una volta solidificato il gesso, i pezzi vengono rimossi e riassembliamo il negativo, quindi i lati interni dello stampo vengono coperti con la cera che si attaccherà ad esso. La cavità che rimane è ora riempita con la terra che costituisce il nucleo della futura scultura (il nucleo sopra menzionato). Questo processo è opposto rispetto a quello descritto più antico. Quest'ultimo metodo è ancora usato.

Il nucleo dopo il cast dovrebbe essere rimosso, al fine di non influire, ad esempio, sulla patina, rendendolo macchiato e non adatto alla lettura dei volumi della scultura, ecc. L'estrazione della terra interna non è un'operazione facile e ancora oggi nelle statue antiche possiamo spesso trovare i residui del materiale refrattario, come accadde con i "Bronzi di Riace".

Dopo il casting l'opera torna nelle mani dell'artista che può usare la lavorazione a freddo per gli ultimi ritocchi. Questa fase può essere più o meno dura, a seconda della diversa lega utilizzata. È un dato di fatto, nella scultura in bronzo, la scelta della lega è essenziale, poiché è composta da diverse percentuali di rame, stagno, zinco. Normalmente utilizziamo una lega con un'alta percentuale di rame. Se le percentuali di zinco o stagno sono alte, il bronzo mostrerà un alto grado di fluidità alla fusione. In tal caso otterremo una perfetta aderenza del metallo all'interno dello stampo, ma ciò provocherà anche una fusione piuttosto fragile che in seguito potrebbe essere lavorata a freddo nei dettagli dall'artista con grande difficoltà. Al contrario, le leghe scadenti, vale a dire le leghe che contengono un'altissima percentuale di rame, circa il 90%, determineranno un livello di fluidità inferiore nella fase di fusione e, quindi, l'artista sarà in grado di operare con fredde rifiniture sulla statua già lanciata. Quindi è chiaro che la scelta di un tipo di lega o dell'altro porterà a risultati diversi: più leghe fluide sono più accurate, cioè più aderenti al modello dell'artista, ma limitano l'aspetto creativo al semplice stadio iniziale. Invece, meno leghe fluide sono meno accurate rispetto al modello originale, ma estendono la fase creativa anche alla finitura a freddo, un vero lavoro di scalpellatura.

Ciò che è veramente molto interessante, soprattutto dal punto di vista artistico e stilistico, è che il cast cavo, ovviamente più complesso di quello completo, consente anche di realizzare sculture molto dinamiche che si adattano allo spazio in un modo particolarmente naturale ed efficace modo. Ciò significa che la relazione tra la scultura e lo spazio circostante diventa una vera connessione; l'uno interferisce con l'altro.

Pertanto, l'artista si sente più libero di creare sculture animate, meno rigide nella loro postura, sculture che rendono lo spazio più vivo ed espressivo: lo spazio che circonda la scultura non è più uno spazio vuoto, ma qualcosa di opposto, fa parte dell'arte creazione.

Il metodo dello stampo in pezzi consente anche di realizzare diversi modelli.

È molto interessante notare come nei bronzi realizzati con lo stampo in pezzi si possano riconoscere le tracce lasciate dalle dita sulla cera, durante la fase in cui è fatto aderire ai lati dello stampo (tali segni sono riprodotti naturalmente dal bronzo).

Gli aspetti tecnici e operativi sono, come si può immaginare, più ricchi e dettagliati rispetto al metodo precedente (ad esempio oggi l'intonaco è sostituito da gelatine, gomme e resine sintetiche). È anche ovvio che l'arte del bronzo non si limita alla sola area della scultura, ma al contrario riguarda anche le arti applicate, dalle porte in bronzo, molto popolari durante il Medioevo, alla produzione di campane, dai più piccoli oggetti di mobili sacri o laici alle stoviglie in peltro e al campo dell'artiglieria, ecc. In ogni caso, i tempi del lancio possono anche essere lunghi e possono durare diversi anni (pensiamo alle porte per Battistero di Firenze di Lorenzo Ghiberti), per non parlare dei costi piuttosto elevati. Il latte, (che non è solo un semplice artigiano, ma a modo suo un artista) deve eseguire con grande attenzione una serie di operazioni anche dopo la fusione, come liberare il bronzo di fusione dallo stampo del refrattario, scollegare la rete di canali e prese d'aria, facendo attenzione a non graffiare la superficie dell'opera.

La lavorazione a freddo dopo la fusione è molto importante anche per correggere imperfezioni e difetti della fusione (piccole cavità, irregolarità della superficie, ecc.), Ma è anche finalizzata alla creazione di alcuni dettagli tramite scalpello (utile per definire meglio il corpo forme, bordi, ecc.) e il più grave (per le linee sottili come un disegno di graffiti o l'esecuzione dei capelli). Successivamente, la statua subisce un processo di rivestimento, caldo o freddo, progettato per esaltare le qualità del metallo.

Vorremmo specificare che il rivestimento non è un semplice rivestimento della superficie (ad esempio la patina può essere oro o argento), può suggerire un finto effetto antico, può alterare completamente la superficie attraverso la laccatura trasparente (come ad esempio il rivestimento rosso di lo studio di Gianbologna in epoca manierista), ecc.

Particolarmente raffinata può anche essere la fase, se del caso, di intarsi riferiti, ad esempio, alle varie parti del corpo: vari frammenti di materiali come avorio, pietre, pasta di vetro, rame, argento, ecc... per definire meglio alcuni dettagli, soprattutto l'occhio.

In conclusione, l'arte del bronzo, con tutte le sue fasi, dalla progettazione alla lavorazione reale, dalla fusione in crogioli ai momenti finali del tocco finale, ecc., È sicuramente una tecnica complessa, che comprende al suo interno diverse possibilità e varianti. Altrettanto complesso è il capitolo del restauro e della conservazione dei bronzi; certo, oggigiorno utilizziamo i più moderni sistemi di analisi per comprendere le ragioni del deterioramento e gli interventi sono spesso accompagnati da alta tecnologia come nel caso del restauro dei suddetti bronzi di Riace.



Con il contributo di Le Pietre Srl