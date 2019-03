Il Movimento Sociale FT chiede l'istituzione di un'area di sgambatura cani ad Augusta

Il Commissario della Sezione di Augusta (SR) del Movimento Sociale Fiamma Tricolore Benedetto Giannotta ha protocollato una richiesta al sindaco Maria Concetta Di Pietro per l'istituzione di un'area di sgambatura per cani. Nella lettera si richiede di includere nel prossimo O.d.G. del Consiglio Comunale la discussione, finalizzata ad una rapida auspicata decisione.

Il Commissario Giannotta evidenzia le positive ricadute sull'ambiente, sulla salute pubblica e sugli stessi proprietari degli animali, alcuni dei quali, sprovvisti di senso civico, non effettuano la regolare raccolta degli escrementi. In tale area potrebbero trovare luogo attività sociali a tema, screening sanitari, educazione comportamentale canina ecc., preferibilmente sotto la direzione di volontari di Enti di protezione animale, con costi contenuti per l'amministrazione comunale.

Ufficio Stampa MSFT